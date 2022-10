Jak nahradit Fabii. Musíme mít elektrovůz v ceně auta na benzín, říká šéf Škodovky

Předsedou představenstva Škody Auto je Klaus Zellmer sto dní. Při rozhovoru pečlivě váží slova, když přijde řeč na budoucnost modelů se spalovacím motorem, problémy na padajícím čínském trhu nebo na definitivní rozhodnutí, co bude s byznysem firmy v Rusku. Pevně ale věří, že Škodovku čeká zářná budoucnost.

Do čela mladoboleslavské automobilky nastoupil Klaus Zellmer o letošním prvním prázdninovém dnu, teď začíná veřejně mluvit o budoucnosti Škodovky. První velký rozhovor dal Hospodářským novinám.

Nový šéf chce změnit image značky, přinést více emocí. Ovlivnilo ho dvacetileté působení v Porsche, kde měl mimo jiné pět let na starosti trh v USA. "Když si kupujete auto, rozhodnete se podle toho, jaký máte vztah ke značce, ocel je vždy jen ocel. A u Porsche se tento vztah za dlouhé roky velmi dobře vybudoval. Značka je unikátní a inspiruje. Rádi bychom to samé provedli se Škodou. Tím neříkám, že by si lidé naše auta nekupovali už dřív právě proto, že ji mají rádi, ale tento vztah musíme ještě více posílit," uvádí.

DNA aut by prý mělo zůstat, ale přidají se emoce. Transformaci ukazuje koncept Vision 7S. Právě z něj vznikne velký elektromobil, který se představí v polovině této dekády.

Nejtěžší úkol ale Škodu teď čeká. Musí nabídnout cenově nejdostupnější bateriové auto, které nahradí Fabii. "A to je velice těžké, protože naši zákazníci čekají hodnotné kvalitní auto, přitom v odpovídající cenové hladině, ve které se nabízejí spalovací auta. Pokud tedy nějaké auto z naší modelové řady s námi jako spalovák zůstane nejdéle, bude to právě Fabia," vysvětluje.

O budoucnosti Octavie zatím nechce říct nic definitivního. Dle jeho slov se samozřejmě řeší všechny scénáře, jestli má, nebo nemá být jen elektrická nebo jak bude vypadat. Automobilka ale musí přihlédnout k mnoha faktorům, které směřování ovlivňují.

Zellmer při svém prvním oficiálním vystoupení letos začátkem září, kdy odhalil koncept Vision 7S, oznámil, že Škoda chce při přechodu na elektromobilitu ještě zrychlit, a původní plán prodávat v roce 2030 polovinu aut na elektřinu zvýšil na 70 procent. Jestli je tedy udržitelné ponechat Octavii spalovací motor, se stále řeší.

"Za pár let může zákazník přijít s tím, že chce Octavii už jen elektrickou, anebo bude pořád dost lidí, kteří budou vyžadovat konvenční model. Vnímám to tak, že musíme mít stále pestrou nabídku a prodávat různé varianty aut, mít jak spalovací motory, tak hybridy i čisté elektromobily," popisuje Zellmer strategii mladoboleslavské automobilky.

Nechce, na rozdíl od předchozích šéfů značky, veřejně sdělovat prodejní cíle. Jeho předchůdce Thomas Schäfer před více než rokem řekl, že Škoda by na konci dekády chtěla celosvětově prodávat 1,5 milionu aut.

"Vím, že mí předchůdci tyto odhady často uváděli. Ale to bylo před tím, než nastaly různé starosti, krize se zdroji, válka na Ukrajině, politické problémy a aktuální situace na trhu s energiemi. Nechci proto vykřikovat čísla, jen uvedu, že samozřejmě milion prodaných aut je zásadní meta pro dobrou kondici naší firmy," komentuje Zellmer a dodává, že samozřejmě chce, aby se ve Škodě nepropouštělo.

Expanze na nové trhy, otazníky nad Čínou a Ruskem

Přestože se Klaus Zellmer vyjadřuje o budoucnosti Škody velmi pozitivně, nyní ho čekají těžká rozhodnutí. Automobilka nadále čelí poklesům prodejů v Číně a také se musí definitivně rozhodnout, jak naloží s ruským trhem, kde zastavila výrobu letos v březnu po vpádu Ruska na Ukrajinu. Přitom právě od začátku letošního roku nese za Rusko zodpovědnost za celý koncern včetně finanční stránky.

"Řešíme několik scénářů, zdali a případně jak by vůbec měl byznys v Rusku pokračovat, a zatím nemohu říct nic konkrétního. Zaměstnanci Volkswagen Group Rus jsou i nadále placeni dle místních zákonných podmínek a tato pravidelná finanční újma samozřejmě bolí a projeví se to na našich ziscích za celý letošní rok," komentuje.

Škoda také řeší, jak bude postupovat na trhu v Číně, kde jí dlouhodobě klesají prodeje. Daleko více se teď zaměřuje na země v jihovýchodní Asii. V Indii se jí nyní prodejně daří s modely Kushaq a Slavia, před nedávnem oznámila vstup do Vietnamu a řeší, na jaké další trhy by se mohla teď zaměřit. Klaus Zellmer ale brzdí plány svého předchůdce Thomase Schäfera v expanzi v Africe.

"Chceme sice růst, takže samozřejmě i Afrika je potenciálním cílem naší expanze. Nicméně pandemie a problémy s dodávkami polovodičů i dalších dílů nás vedou k tomu, abychom tlačili na ziskovost." Poukazuje tak na fakt, že automobilka se nadále trápí s omezeným přísunem chybějících dílů, především čipů. I nyní má na pronajatých parkovištích a odstavných plochách okolo závodů odloženo okolo 30 tisíc nehotových vozů.

