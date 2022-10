Škodovky míří do Vietnamu. Značka chce za dva roky spustit montáž v tamní továrně

Škodovky se od příštího roku začnou dovážet z Evropy také do Vietnamu. Automobilka nyní pracuje ve spolupráci s tamním partnerem na výstavbě montážní linky, kde se budou kompletovat původně indické modely Kushaq a Slavia. Značka chce prodávat 30 až 40 tisíc aut ročně.

Mladoboleslavská automobilka expanduje na vietnamský trh. Od příštího roku spustí prodej vozů dovážených z Česka, v první polovině roku 2024 rozběhne výrobu v nově postaveném závodu partnerské společnosti Thanh Cong Motor Vietnam v provincii Quang Ninh na severu země.

Na tamní lince se budou kompletovat modely aktuálně vyráběné v Indii, jde o SUV Kushaq a později sedan Slavia. Z Indie se budou dopravovat ve formě CKD (Completely Knocked Down). Na ploše 16 tisíc metrů čtverečních vzniká aktuálně v indické továrně v Puné závod na výrobu příslušných dílčích sestav, které se budou exportovat do Vietnamu.

"Pro společnost Škoda Auto je vstup na vietnamský trh dalším logickým krokem v naší strategii internacionalizace. Naše atraktivní modelové portfolio nabízí zákazníkům ty správné produkty, díky nimž budeme moci na tomto vysoce dynamickém trhu využít své silné stránky," říká v tiskovém prohlášení předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer.

Z Evropy se příští rok začnou do Vietnamu posílat modely Kodiaq, Karoq, Superb a Octavia, elektromobil Enyaq by se měl prodávat po roce 2025. Elektrické vozy mají na vietnamském trhu potenciál, automobilka uvádí, že v roce 2040 by se mohlo ve Vietnamu registrovat až 3,5 milionu elektromobilů.

Škoda Auto by ráda ve Vietnamu prodávala 30 tisíc automobilů za rok s tím, že by odbyt mohl být i o dalších deset tisíc vozů vyšší. Pracuje na rozvoji prodejní sítě. Vozy budou ve Vietnamu prodávány prostřednictvím lokálních partnerů. První partnerské provozovny jsou plánované v Hanoji a Ho Či Minově Městě, přičemž na obě tato města připadá převážná většina nově prodaných vozů ve Vietnamu. Velmi brzy by ve Vietnamu mělo fungovat více než padesát dealerství.

V loňském roce se v zemi prodalo podle statistik tamní asociace automobilových výrobců VAMA (Vietnam Automobile Manufacturers' Association) lehce přes 300 tisíc vozidel. Nejprodávanější značkou za rok 2021 bylo Hyundai následované Kiou, na třetím místě se umístila Toyota a na čtvrtou příčku se vyšplhala mladá tuzemská automobilová značka VinFast zaměřená na prémiové automobily. Ta naopak letos vstupuje do několika evropských zemí a USA a plánuje postavit závod na výrobu elektromobilů ve Spojených státech.