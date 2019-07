První jízda se Škodou Superb po faceliftu. Na hybrid se bude čekat až na konec roku

Za necelých osmnáct let, kdy je novodobý Superb na světě, se prodalo více než 1,2 milionu aut. První generace (2002-2008) má na kontě 135 700 prodaných vozů, druhá (2008-2015) 616 600 a třetí má jasně našlápnuto na další rekord, protože za první čtyři roky, kdy je na trhu, se prodalo téměř 530 tisíc aut. A protože životní cyklus se obvykle pohybuje v sedmi- nebo osmiletých intervalech, přišel čas na facelift. S modenizovaným autem jsme se projeli v okolí Vídně.

Superb je vlajkovou lodí automobilky Škoda a modernizace přináší několik drobnějších, ale zajímavých vylepšení. Vůbec poprvé se nabízí také varianta Scout, která se vede jako samostatný model. U druhé generace Superbu byl v ceníku paket Outdoor, který přidával na karoserii oplastování, avšak samostatná verze Scout, který je k dispozici i u modelu Octavia, je pro vrcholnou Škodu novinka.

S plastovými nárazníky vpředu i vzadu, tmavým žebrováním v masce chladiče a zakrytováním podvozku to nekončí. Scout má specifická kola o rozměru 18 nebo 19 palců, stříbrné kryty zrcátek a nápisy Scout na bocích auta. Aby pouze nevypadal, že si troufá do lehčího terénu, upravoval se i podvozek, světlá výška se zvedla o 15 mm, a podle techniků Škody se měnily tlumičové sady a další komponenty.

Rozdíl v jízdním projevu není extrémně výrazný, ale při přesednutí z auta do auta se pozná. Scout jezdí velmi plavně, měkce se nese krajinou, v zatáčkách je trochu rozvláčnější, ale stabilní. Za příplatek má systém adaptivních tlumičů, ve standardu naopak off-road režim, který prý upravuje asistent při sjíždění z kopce a také protiprokluz.

Scout má v nabídce interiér s plastovým obložením imitujícím dřevo, komu by se nezamlouvalo, může si samozřejmě vybrat jiný design. Pro dobrodružnou verzi Superbu jsou k dispozici jen dva motory: 2.0 TDI/140 kW nebo 2.0 TSI/200 kW, vždy se sedmistupňovým DSG a s pohonem všech kol. Sice jsme vyzkoušeli benzinovou verzi, ale k charakteru vozu se daleko více hodí diesel. Dvoulitrové TSI totiž neoplývá ani vzrušujícím zvukem a nevyniká ani v úspornosti v porovnání s naftou.

Hlavní výčet změn v rámci faceliftu

Rozměry se změnily jen drobně, a to u všech verzí, tedy jak klasického liftbacku s novými nárazníky, tak u kombi varianty, je delší o 8 mm, resp. 6 mm. Tu a tam se v interiéru změnil dekor nebo prošívání, schránka na mobil je větší, aby se do ní vešla nová, často větší zařízení. Ve standardní výbavě Superbu přibyl tříramenný kožený volant a všechny modely dostaly bezklíčový vstup a startování tlačítkem. Multimediální displej se neměnil, Scala ho má tedy modernější, avšak v tomto ohledu Superb nepůsobí zastarale, vše skvěle funguje, v menu se dobře hledá a grafika je čistá.

Superb má slušnou nabídku motorů. Novinkou bude 2.0 TDI/110 kW. Upravil se celkově tak, aby plynuleji akceleroval a byl zároveň úspornější. V ceníku ho nenajdete, prodávat se začne až koncem podzimu. První zkušenosti z jízdy jsou ale pozitivní, je výrazně tišší než současný naftový dvoulitr a lineárně zrychluje.

Mezi další nabízené motory pro Superb se řadí 1.5 TSI/110 kW dostupná i s manuálem, dále 2.0 TSI/140 kW, již zmíněné vrcholné dvoulitry TSI/200 kW 4×4 a 2.0 TDI/140 kW. Hybrid (1.4 TSI s elektromotorem, systémový výkon 160 kW) se začne vyrábět v 38. týdnu letošního roku a do prodeje půjde koncem roku.

Chytré světlomety

Superb dostal takzvané dynamické zadní blinkry. Světlo jakoby běží postupným rozsvěcováním a zhasínáním diod. V rodině Škodovek není první, předběhla ho Scala. Hlavní změnou Superbu, díky které se rychle rozezná od předfaceliftové verze, jsou LED světlomety. Nabízejí se dvě varianty. Pro dražší verze je standardem chytrá technologie technologie Matrix LED (stálé dálkové světlo), v ostatních případech je za příplatek a v základu dostanete obyčejné statické diody.

"Technologie je navržená na míru, světla nepocházejí z Passatu," říká Vratislav Kratochvíl, který je ve Škodě Auto zodpovědný za její vývoj. Technologie umožňuje jet v noci stále se zapnutými dálkovými světly, jednotlivé moduly se nezávisle na sobě "odstíní" a neoslňují protijedoucí vozy.

V případě návrhů automobilových světel je spolupráce mezi designem a vývojáři technologií světlometů ještě těsnější než v dalších odvětvích. Vratislav Kratochvíl proto tvoří tandem s Petrem Nevřelou, který je zodpovědný za návrh světel. Jeden bez druhého by tedy nemohli fungovat.

Osmatřicetiletý designér Petr Nevřela vystudoval průmyslový design na VUT v Brně. Po dvou letech praxe nastoupil do Škody v roce 2010 na úplně novou pozici, na které se věnuje čistě návrhům světlometů nových Škodovek, a to jak u sériových aut, tak u všech konceptů Vision, které byly v průběhu posledních devíti let představeny.

Po nástupu do Škody začal pracovat na světlech pro Octavii třetí generace. "Světla podle mě zásadně ovlivňují vzhled auta. V noci je to vlastně to jedině, co z něj vidíte. " říká Petr Nevřela. S nadsázkou se dá říci, že v noci vidíte z designu Superbu jen jeho práci. Dnes má jeho mikro tým už tři členy, protože nových modelů a konceptů je stále víc.

U Superbu musel Petr Nevřela zohledňovat především to, jaké vůz vyznává hodnoty. "Vždy to bylo nadčasové auto. Jeho zásadními charakteristikami je cenová dostupnost a prostornost. Některé konkurenční modely jsou vizuálně samozřejmě mnohem dynamičtější, ale Superb se vždy snažil být takový, aby designu odolával rychlým módním trendům," dodává Zdeněk Straškraba, jeden ze členů tiskového oddělení Škody Auto.

"Myslím, že světla Superbu byla povedená už před faceliftem, ale pro nás je obrovskou výhodou, že technologie jde ohromně kupředu, a tak je pořád možnost, jak je designově posunout a vylepšit. Kreativita designéra má díky tomu stále prostor tvarosloví světel rychle posunovat vpřed. Světlomety se navrhují delší dobu než auto samotné, trvá několik let," dodává Petr Nevřela.

Od myšlenky vylepšení je ale ještě kus cesty k výslednému řešení. "Ovlivňuje je samozřejmě jak ekonomická stránka, tak ta technologická. Ale když se srovnají všechny koncepty, které ve Škodě nazýváme Vision, a sériová auta, špičkové světelné technologie se nám čím dál úspěšněji daří implementovat do sériové podoby, nepředstavujeme jen nereálné vzdušné zámky," pochvaluje si Vratislav Kratochvíl.

Ceny faceliftovaného Superbu už jsou k dispozici, na první pohled se ceny zvýšily, ale to jen proto, že byl ukončen prodej základní varianty Active. Většina luxusnějších variant ale zlevnila a má bohatší výbavu. Cena s motorem 1.5 TSI/110 kW začíná na 689 900 Kč. To je o 35 000 Kč méně než dosud. Podrobnější informace o cenách a výbavě najdete tady.