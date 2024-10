Fabia, která by neměla existovat. Škoda ve Španělsku postavila zapovězený speciál

Ačkoliv je nadšenci často vzývaná, ani ve čtvrté generaci se Fabia nedočká sportovní verze RS. Nejblíže k ní má asi provedení se čtyřválcovou patnáctistovkou, byť jakýkoliv sportovní esprit u ní dělají spíše vizuální doplňky. Španělské zastoupení značky si ale zjevně řeklo, že jí Fabia RS v nabídce chybí a přišla s vlastní verzí Rally2. A ta si na nedostatek výkonu stěžovat nemůže.

Že jsou rallyové Fabie úspěšné nejen na mezinárodních soutěžích, ale i v různých národních šampionátech, není nic úplně neznámého. Okřídlený šíp mimo jiné drží třeba titul mistra Španělska a jeho nejúspěšnějším jezdcem je Jose Antonio Suárez známý pod přezdívkou Cohete, tedy raketa. Jak jste již asi pochopili, Španělsko není zmíněné náhodou.

Tamní zastoupení Škody připravilo právě se Suárezem limitovanou sérii stovky Fabií, přestavěných do verze Rally2 a určených pro běžné silnice. Alfou a omegou je především zážehová patnáctistovka pod kapotou, která prošla kúrou známého úpravce Abt, takže má teď výkon 140 kW místo sériových 110 kW. Točivý moment je 290 Nm. Je to nejsilnější verze čtvrté Fabie, ale i nejsilnější silniční Fabia vůbec.

Motor je spojený se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem DSG tak jako je patnáctistovka i v běžné verzi. Na tomto místě si dovolíme upozornit, že španělské zastoupení zveřejnilo fotky interiéru, na nichž má Fabia Rally2 manuální šestistupňovou převodovku, mělo by jít ale jen o chybu renderu, protože jinak automobilka všude zmiňuje použití automatického řazení.

Není to ovšem jen nejsilnější, ale také skoro nejdražší čtvrtá Fabia. Ve Španělsku stojí 30 900 eur, to je v přepočtu asi 780 tisíc korun. I když v českém konfigurátoru zvolíte Fabii Monte Carlo 1.5 TSI a napěchujete ji všemi možnými příplatky mimo katalog originálního příslušenství a prodloužené záruky, na stejnou částku, byť jen o pár desítek tisíc, se stejně nedostanete.

Přesto jsme před dvěma lety narazili i na dražší verzi, na autosalonu v Curychu stála Fabia Style 1.5 TSI oděná do unikátní fólie a vybavená také všemi možnými příplatky. U ní dovozce nastavil cenu na skoro 1,1 milionu korun.

U Fabie Rally2 kromě vyššího výkonu dostanete i další změny. Třeba o 15 mm snížený podvozek nebo 17palcová kola OZ Racing s pneumatikami Michellin Pilot Sport. Karoserie je pak oděná do odstínu Mamba Green, známý právě z modelů RS, má černou masku, upravené nárazníky, zadní spoiler nebo zadní zástěrky po vzoru závodního vozu. Uvnitř je to ale až na detaily standardní Fabia Monte Carlo.

Nechybí spousta plaketek se jménem vozu, připomínka závodních úspěchů nebo logo rakety, odkazující na Jose Antonio Suáreze. Ostatně kdo si auto objedná do konce listopadu, toho závodník osobně sveze.

Geneze rychlých Fabií

První Fabia RS byla v době vzniku trochu vysmívaná, protože přišla s 96kW naftovou devatenáctistovkou tehdy, kdy rivalové ladili benzinové čtyřválce s dnes pro supermini zapovězeným objemem. Mnozí auto docenili až po letech, Škodovce to ale nezabránilo vyrobit i druhou generaci ve verzi RS, tentokrát už se 132kW benzinovým čtyřválcem a také standardním automatem. Ale zase i s karoserií kombi.

Jenže emise a optimalizace nabídky jsou pojmy, které musí mít od jisté doby v hlavě každá automobilka. Třetí Fabia tak okrajovou verzi pozbyla úplně a až na limitovanou verzi Edition R5 s excentrickými zelenými koly dokonce přišla i o čtyřválec. Limitovaný model připomínající úspěchy v rallye jej sice měl, ale 92kW s dvouspojkovým automatem bylo sotva to, co by nadšenci chtěli. Aktuální provedení sice dostalo v běžné nabídce 110kW čtyřválec ve spojení s automatem, verzi RS ale nikoliv. A Rally2 je jí asi nejblíže.

Škoda Fabia Rally2 v akci: