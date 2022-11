Fabia za milion a nejnovější Koenigsegg. Navštívili jsme největší evropský autosalon

V minulém měsíci by hnutí ANO získalo 31,5 procenta hlasů, jeho podpora proti září mírně vzrostla. Zisk ODS naopak klesl na 13,5 procenta. SPD by měla 12 procent a Piráti 11 procent, ukázal volební model, který v úterý médiím poskytla agentura Median. Mezi osmi stranami a hnutími, které překonaly pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny, by v říjnu byli také sociální demokraté. U nich a také u KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ale nelze podle Medianu spolehlivě určit, zda je jejich podpora nad touto hranicí, nebo pod ní.

Podpora ANO proti zářijovému modelu Medianu stoupla o procentní bod, občanským demokratům se naopak snížila o 2,5 procent. SPD měla v září o půl procentního bodu méně, Piráti zůstali na svém. Možný zisk KDU-ČSL se zvýšil ze zářijových 2,5 procenta na 6 procent, u STAN zůstal na 5,5 procenta. Podpora TOP 09 klesla o procentní bod na říjnových 5 procent. ČSSD by v říjnu dostala 5,5 procenta, v září měla o procentní bod méně.

Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) společně s Piráty a STAN, tedy strany zastoupené v nynější vládě, by prostým součtem získaly 41 procent, uvedl Median. Voleb do Sněmovny se v říjnu určitě chtělo zúčastnit 59 procent účastníků průzkumu, dalších 16,5 procenta účast zvažovalo. Určitě by k volbám nešlo 17 procent dotázaných, spíše by nešlo 7,5 procenta. "Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast," podotkli autoři průzkumu.