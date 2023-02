Test Škody Fabia Monte Carlo: Nejlepší sport je káva a dort

Monte Carlo je pro české motoristy bájné místo. Historický úspěch z roku 1977, kdy tovární posádky Škody na tamní vyhlášené rally obsadily první i druhé místo, si rádi připomínají její fanoušci i marketéři. Pojmenovat po závodech vrcholnou výbavu dnešní Fabie je ale spíš básnická metafora. Na autě samém je sportovního pramálo. Jeho předností je naopak komfort hodný příjemné kavárny.

Fabia platí v Česku za definici malého bytelného auta. Lví podíl na této pověsti má první generace z konce minulého století, jejíž kovářsky předimenzovaná karoserie a mechanika snesla obdivuhodné věci. Například furiantskou verzi RS TDI poháněnou stotřicetikoňovým dieselem, který by z jiného subkompaktu nejspíš vyběhl i s přední nápravou.

Jak čas šel a škodovky na západě přestávaly být terčem vtipů, přibývalo sebevědomí i výrobních úspor. Sportovní varianty druhé a třetí generace už neměly tak bytelný fundament a působily o poznání rozpačitěji.

Zpočátku přehnaně tvrdě jako u Monte Carla z roku 2011. Později spíš ležérně pozérsky jako pozdější Edition R5, jejíž hlavní zvláštností byla kola v zelené barvě závodního týmu.

Čtvrtá řada představená před dvěma lety nastavila novou laťku. Přešla totiž na koncernovou stavebnicovou architekturu MQB, s níž lze pozoruhodně kouzlit. Důkazem toho je divoký Volkswagen Polo GTi s dvoulitrovým turbem a maximálkou 240 km/h.

Velká očekávání vzbudilo i svezení v rallyovém speciálu Honzy Kopeckého, ale u volně prodejných aut musíme zpátky na zem. Dnešní doba výkonným hračkám nepřeje. Fabie pro obyčejné smrtelníky sice mohou nadále nosit věhlasné logo Monte Carlo, ale pod kapotou vrčí motory pro všední den - 1.0 TSI a 1.5 TSI.

Od ostatních Fabií se zvenku odlišuje černou maskou, lištami, sloupky a střechou. Uvnitř sportovními sedadly, pedály a volantem, jakož i palubní deskou s červenými dekory a bílým prošíváním. Funkčně nejdůležitější prvek je téměř neviditelný: o 15 milimetrů snížený sportovní podvozek.

Zatímco v minulosti bývaly sportovní automobily v zájmu nízké váhy vybaveny co nejspartánštěji, Fabia Monte Carlo dostala plnou polní: bezklíčové odemykání, parkovací kameru a světlomety se zdvojenými diodami. Však také cena začíná na magickém půlmilionu korun.

Do našeho testu zamířilo o čtyřicet tisíc dražší provedení s dvouspojkovým automatem. Tříválec 1.0 TSI má 81 kilowattů, 200 Newtonmetrů a nápadně neochotný nástup z nízkých otáček - velké turbo se holt neroztáčí snadno. Automat život s tímto hendikepem usnadňuje, i když v nízkých rychlostech to celé funguje v režimu vypnuto - zapnuto.

Nejmodernější technika zahrnující přepínání motoru do úsporného Millerova cyklu umožňuje při velmi střídmém zacházení dosáhnout spotřeby kolem pěti litrů. Dynamický švih se v něm probudí až ve středních otáčkách a solidní výkony podává i na dálnici. Při 130 km/h jsme ovšem naměřili spotřebu 7,2 litru. Což není žádný zázrak a hlavně žádný sport.

Utažený a snížený podvozek s tím jde dohromady tak nějak všelijak. Monte Carlo bez sebemenší známky nervozity sviští po hrbolaté okresce, drží, neuskakuje a na sedmnáctkách se sníženým profilem bezprostředně poslouchá povely řízení.

Dává ovšem najevo, že by sneslo mnohem víc koní, a zároveň je při návratu do města poněkud hrubozrnné. Do kabiny přenáší víc rázů, než by se slušelo.

Ve všem ostatním je to totiž Fabia, jak ji známe. Prostorná, kultivovaná a přiměřeně tichá, mrštná ve městě i pohodlná na delší cestu. Už její základní podvozek je naladěný velmi dobře a obratnost v zatáčkách spojuje s citelně vyšší mírou komfortu. S motory 1,0 a 1,5 litru je to zkrátka ekvivalent příjemné kavárny.

Sportovní podvozek je zajímavé zpestření nabídky, jako samostatnou položku ho však v konfigurátoru budete hledat marně. Jde o součást Monte Carla, podmíněnou luxusními prvky, které se sportem nijak nesouvisí. Tedy pokud za něj nepovažujete sledování olympiády v televizi z vířivky.

Škoda Fabia 1.0 TSI Monte Carlo Motor: řad. 3válec, turbo, 999 cm3

Výkon: 81 kW při 5500 ot./min.

Toč. moment: 200 Nm při 2000 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 9,6 s

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Převodovka: 6. st. manuální, 7.st. dvouspojková

Spotřeba: 5,5 l/100 km

Velikost kufru: 380 l/1190 l

Cena od: 499 900 Kč

Fabia podle našich představ má plynuleji táhnoucí motor 1.0 TSI se 70 kilowatty, ruční řazení, z příplatků samočinnou klimatizaci a konektivitu Smart Link. S tím vším stále vyjde na dohled - už tak opovážlivých - čtyř set tisíc korun. Fajnšmekři by měli mít možnost sami rozhodnout, jestli připlatí za parkovací kameru, nebo za tvrdší pérování.

A totéž platí opačně. Kdybychom chtěli Fabii plně vybavenou, pak také s veškerým komfortem. Tedy bez sportovního podvozku.