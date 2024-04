Sportovní Kodiaq i dostupný elektromobil. Přehled novinek, které Škoda letos chystá

Pokud jde o nové modely, má Škoda Auto v posledních měsících hodně napilno. Modernizace střídají nové generace oblíbených modelů, a to ještě ve druhé polovině roku odstartuje elektrická ofenziva, naznačená loni formou šesti skulptur s hrubými tvary a velikostí.

Superb a Kodiaq, dva modely, o nichž se v souvislosti se Škodovkou poslední týdny nejvíce mluví. Automobilka totiž v rozmezí několika týdnů oba vozy půjčila novinářům a také je uvedla na český trh. Sluší se podotknout, že v případě Superbu jde zatím jen o variantu s karoserií kombi za nejméně 975 tisíc korun, o 40 tisíc korun levnější liftback čeká uvedení až za několik týdnů.

K tomu se v následujících týdnech dostanou k prodejcům také první kusy omlazené Octavie, která dostala upravený multimediální systém nebo přepracované přední partie a začíná na 629 900 korunách. Také však přišla o několik zajímavých verzí. Pro nezájem zákazníků končí kombi v terénní verzi Scout - ostatně podobně jako u Superbu -, sportovní RS už se bude zase dodávat jen s benzinovým motorem. A velmi nejistý je osud plug-in hybridní Octavie, která při představení v tiskových materiálech zmíněná vůbec není.

Benzinové RS pak čeká uvedení na trh začátkem podzimu, přičemž bude předcházet o pár týdnů světové premiéře Superbu Sportline. Půjde o nejsportovnější variantu v nabídce, Superb RS je tradičně maximálně snem některých virtuálních designérů.

Kodiaq doplňuje nabídku Stejně jako před pár týdny doplnila Škoda Auto nabídku Superbu, přibyly nové motory i u Kodiaqu. Ten se tak konečně dostal pod hranici milionu korun, základní verze Selection s mildhybridní benzinovou patnáctistovkou o výkonu 110 kW stojí 980 tisíc korun. Nejlevnější naftový agregát stojí stále 1,04 milionu korun, novinkou je ale také plug-in hybrid s kombinovaným výkonem 150 kW a baterií, s níž SUV ujede až 100 km na jedno nabití. Ten startuje na 1,15 milionu korun. Nejdražší tak zůstává 142kW naftový dvoulitr s pohonem všech kol za nejméně 1,17 milionu korun.

To Kodiaq se sportovního provedení RS dočká těsně před koncem letošního roku. Co bude pod kapotou, automobilka při jízdách s běžnou verzí SUV - ta startuje na 980 tisících korunách - ve Španělsku prozradit nechtěla, veškeré indicie ale vedou k benzinovému dvoulitru TSI s dvouspojkovým automatem a pohonem všech kol. Ostatně stejnou kombinaci měl i minulý Kodiaq RS.

Hlavní podzimní premiérou však bude na konci září elektrické SUV Elroq. Ten byl jednou z elektrických skulptur, které loni předvedla Škoda v rámci svého elektrifikačního plánu. Auto přibližně velikosti Karoqu se bude vyrábět v Mladé Boleslavi, proto se Octavia v následujících týdnech začne stěhovat do Kvasin. Tamní linky uvolnil přesun Superbu do Bratislavy, kde loni v prosinci také skončila montáž SUV Karoq.

Jisté je, že Elroq bude stát na platformě MEB a bude levnější než Enyaq, který startuje na 1 239 900 korunách. Martin Jahn z představenstva Škoda Auto pak začátkem roku Hospodářským novinám řekl, že předprodej by mohl být spuštěný ještě před koncem roku, ale k zákazníkům se první auta fyzicky dostanou až v roce 2025.

Elroq bude přitom prvním z loni avizovaných elektromobilů s okřídleným šípem ve znaku. Příští rok dorazí do showroomů omlazený Enyaq v obou karosářských variantách, který bude mít vzhled navržený v jazyce Modern Solid. Ten poprvé odhalil loni koncept Vision 7S a letos ho dále rozvinul koncept malého elektrického SUV Epiq.

Právě jeho sériová verze by se měla objevit v příštím roce, vyrábět se však nebude v Mladé Boleslavi po boku Elroqu a Enyaqu, ale ve Španělsku spolu se sourozenci od VW a Cupry. Půjde o nejlevnější mladoboleslavský elektromobil, cena by měla začínat někde na hranici 600 tisíc korun. V roce 2026 pak Škoda odhalí také sedmimístnou sériovou verzi Visionu 7S a elektrické kombi velikosti Octavie.

Zatímco výhled na elektromobily je bohatý, co se spalovacích aut týká, je to výrazně horší. Jisté je, že nový Superb a Kodiaq jsou poslední svého druhu se spalovacími motory, další generace už bude elektrická. Díky zmírnění emisní normy Euro 7 se zatím povedlo zachránit základní modely v nabídce, Fabii i nedávno omlazené modely Scala a Kamiq.

Při životním cyklu kolem sedmi let by pak tyto modely měly vydržet ještě nějaké tři nebo čtyři roky, nástupce se spalovacím motorem na ně ale asi nečeká. A stejné to bude i s Octavií, ostatně i současný Golf je ten poslední spalovací, nedávalo by proto smysl, aby tomu u technicky příbuzného modelu bylo jinak.

Závěrem už jen připomeňme, že automobilka také vstoupil do virtuálního závodění. Po vzoru Lamborghini nebo Bugatti předvedla koncept pro hru Gran Turismo 7, který se ale reálné podoby (zatím) nedočkal. Jedná se o poctu modelu 1100 OHC z roku 1957, Vision Gran Turismo má ale čtyři elektromotory, výkon 800 kW a váží jen 1300 kilo. Vysoký je speciál ani ne 95 centimetrů.