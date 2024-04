Škoda si to jde rozdat s Lamborghini i Ferrari. Má sportovní speciál pro Gran Turismo

Zatímco v reálném světě se podobného auta nikdy nedočkáme, ten virtuální dovoluje popustit uzdu fantazii. A to i pro automobilky jako Škoda Auto. Okřídlený šíp tak jako další značka koncernu VW míří do virtuálního simulátoru Gran Turismo. S elektromobilem, který odkazuje na slavnou závodní minulost.

Mělo to být auto, které se postaví na start slavné čtyřiadvacetihodinovky Le Mans, nakonec se ale jeho největším úspěchem stalo vítězství na mezinárodním závodě v Leningradu. Škoda 1100 OHC tak jako mnoho dalších doplatila na pokřivené politické poměry konce 50. let, přesto je její příběh dodnes fascinující. Ukazuje totiž, že prakticky na koleně v Československu bylo možné vyrobit zajímavý sportovní automobil, který zaujal i Jeremy Clarksona v pořadu The Grand Tour.

Právě 1100 OHC z roku 1957 teď vzdává hold virtuální model Vision Gran Turismo. Jak název napovídá, jedná se o sportovní auto, které se objeví v závodním simulátoru Gran Turismo 7 na konzolích PlayStation. Škoda se tak přidává k dlouhému seznamu značek, které podobné speciály navrhly také.

Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ferrari a teď tedy i Škoda. Nepřekvapí, že český speciál je elektromobilem. Ve hře se chlubí hned čtyřmi elektromotory se systémovým výkonem 800 kW a točivým momentem 1020 Nm. Poháněná jsou všechna kola, přičemž 4,4 metru dlouhý speciál, který je vysoký jen 94,9 centimetru, váží 1300 kilogramů. Sluší se dodat, že baterie v útrobách má kapacitu virtuálních 87 kWh a i přes elektrický pohon má auto nabídnout sportovní zvuk.

Je to výrazný rozdíl oproti 1100 OHC, která měla v útrobách benzinovou jedenáctistovku o výkonu 68 kW, nicméně vážila také jen 583 kilogramů a dokázala jezdit rychlostí až kolem 200 km/h. Nejnápadnější designovou odlišností mezi oběma vozy je nakonec zřejmě barva, původní speciál byl červený, ten virtuální se oděl do matné zelené podobně jako třeba koncept Vision 7S.

S ním sdílí i prvky designového jazyka Modern Solid s předními světly ve tvaru písmene T. Vzhled výrazně ovlivnily také prvky aktivní aerodynamiky v čele s dvoudílným zadním křídlem. A komu by se snad odkaz na rodinnou elektrickou škodovku nelíbil, může využít barevného schéma ve stylu 130 RS.

Jako se u virtuálních prototypů pro hru Gran Turismo stalo zvykem, řidič sedí uprostřed otevřeného kokpitu. Před ním je karbonový volant, jehož tvar byl podle automobilky navržený ve spolupráci s dlouholetými hráči virtuálních závodů. Ostatně Škoda Auto sama přiznává, že speciál pro hru vyrobila i na popud zájmu hráčů o vstup aut s okřídleným šípem do Gran Turisma.

Mnohé značky později svůj virtuální speciál vyrobily i v realitě. Dočkáme se toho také u Škodovky? To zřejmě ukáží až následující měsíce…