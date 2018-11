Do Škody 706 RTO pro máslo. Legendární autobus se proměnil v pojízdnou prodejnu

Slavný československý autobus Škoda 706 RTO netřeba nikomu moc představovat. Krásný kulatý stroj vyráběla Karosa spolu s LIAZ a v současnosti je to vyhledávaný a cenný veterán. Jeden v dezolátním stavu pořídila jihočeská firma Madeta a přestavěla ho na pojízdnou prodejnu. Poprvé ho vystavila při příležitosti stého výročí založení republiky.

Škoda 706 RTO je v současnosti cenný a vyhledávaný veterán. Autobus se sice prodával pod jménem Škoda, avšak na stavbě se podílely firmy LIAZ a Karosa z Vysokého Mýta. Základ měl v nákladním voze, ovšem RTO značilo "rámový, trambusový, osobní" autobus.

Karosa dodávala karoserie a také autobus kompletovala, podvozek byl dílem tehdy čerstvě založené liberecké firmy LIAZ. Představen byl v roce 1956, vyrábět se začal o dva roky později. Letos tedy slaví 60 let od premiéry. S výrobou se skončilo v 70. letech.

Autobus uchvátil veřejnost svými tvary. Vzniklo několik typů, přičemž velmi vyhledávaný je model LUX s prosklenou střechou, který byl určen na dálkové jízdy. Celkem vzniklo téměř 14 969 autobusů.

Mnoho z nich ale zamířilo do zahraničí, například i na Kubu, do Sovětského svazu nebo do Egypta. V Česku se jich dochovalo jen asi 80, i proto, že renovace autobusu Škoda 706 RTO bývá finančně velmi nákladná.

Jeden exemplář koupila jihočeská mlékárna Madeta a rozhodla se ho přestavět na pojízdnou prodejnu. "Pořídili jsme ho v roce 2015 od sběratele ze Zábřehu na Moravě, který si z něj chtěl udělat karavan, ale nakonec se k tomu nedostal.

Původně jsme chtěli mít autobus hotový na 110. narozeniny, které naše firma slavila v roce 2016, ale nakonec se to protáhlo až do letoška," řekla Aktuálně.cz tisková mluvčí Madety Marta Faktorová.

Premiérová jízda proběhla přesně na sté narozeniny republiky, kdy autobus zaparkoval v Hluboké nad Vltavou a poprvé otevřel své zadní dveře pro zákazníky. "Jsme rádi, že jsme do rekonstrukce šli i za cenu vysokých nákladů, které se vyšplhaly do několika milionů korun, a to nejen v historickém kontextu, ale i proto, že tyto autobusy rychle mizí," dodala Marta Faktorová.

Autobus původně fungoval jako pojízdná laboratoř Státních hmotných rezerv, Madeta ani její předchůdce Jihočeské mlékárny pojízdné prodejny samy neprovozovaly, nicméně tento koncept mobilních provozoven byl za socialismu poměrně běžný. "Víme, že poslední taková jezdila v jižních Čechách do roku 2003 na Blatensku. Provozoval ji pan Plavec, u kterého se byli kolegové před renovací autobusu podívat na interiér, aby se inspirovali při projektování prodejny," dodala Marta Faktorová.

Autobus renovovali v dílně Dopravního podniku města České Budějovice, divize trolejbusy, konkrétně šéf dílen Jindřich Pícha a klempíř Josef Pilný, kteří mají s renovacemi veteránů, a především autobusů, zkušenosti.

V interiéru je technické zázemí rozšířené o elektrocentrálu, chladicí vitríny, obslužný pult, LCD projektor a samozřejmě EET pokladnu. Zákazníci vcházejí do autobusu zezadu, u pokladny za řidičem zaplatí a vycházejí ven předními dveřmi.

Protože jde o historický autobus, nebude brázdit české vesnice příliš pravidelně, má sloužit hlavně jako prodejna při různých promoakcích a bude se objevovat na tradičních trzích.