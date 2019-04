Seat prodává elektrickou koloběžku. Chce s ní řešit dopravu ve velkých městech

Španělská automobilka Seat dostala v rámci koncernu na starost oblast zvanou mikromobilita. V praxi to znamená, že má navrhovat a realizovat výrobu takových prostředků, které řeší individuální dopravu v přeplněných evropských městech a ke které řidič nebude využívat běžný automobil. Prvním realizovaným počinem je elektrická koloběžka. Dá se složit do kufru a na jedno nabití ujede zhruba 25 kilometrů. Vyzkoušeli jsme ji v pražských ulicích.

Kdybyste žili v Barceloně, Paříži nebo Londýně, řešení náročné dopravní situace by bylo na denním pořádku. Jezdit po centru autem je za trest. Mnoho evropských měst navíc zavádí buď drahý poplatek za vjezd pro auta s běžnými spalovacími motory, anebo jim ho zakazuje úplně.

I kdybyste ale k cestě do práce v centru používali elektromobil a poplatkům se vyhnuli, v koloně s ním občas budete stát tak jako tak. Proto automobilky vymýšlejí prostředky, které řeší takzvaný "poslední kilometr", v angličtině "last mile". Stroje, které lze snadno složit a vozit v kufru auta, vůz odstavit na kraji města a po centru se pohybovat snadno a bez kolon na silnicích.

Svou elektrickou koloběžku začal prodávat Seat. Vyrábí ji v Číně značka Segway, divize automobilky ji ale nechala trochu upravit. Vedle speciální tmavě červené barvy má eXS KickScooter pogumovanou podložku, na které se stojí, se strukturálním designem, který má připomínat mapu Barcelony.

Krátce jsme ji vyzkoušeli v pražských ulicích. Koloběžka má dva tlumiče na každém ze dvou plných kol. "Mít kolo, které nelze píchnout, je totiž velká výhoda. Táhnout se totiž po městě s něčím, co váží 12 kilo, není nic příjemného," vysvětluje Radek Lhotský, který má v českém zastoupení značky projekt mikromobility na starosti.

Důležitou "součástí" kolobežky je i mobilní aplikace. Jezdit se sice dá i bez ní, majitel si ji ale určitě stáhne, protože díky ní lze přes bluetooth stroj uzamknout. V menu je na výběr několik jízdních režimů, nejlepší je ten sportovní, koloběžka má díky němu lepší zrychlení. Na displeji se zobrazuje rychlost (rozjeli jsme se až na 27 km/h, ačkoli oficiálně je o maximálka dva km nižší). Pod řídítky se nachází světlo, bude se hodit na cestě potmě, podsvícení nechybí ani pod deskou, na které se stojí.

Ovládá se jednoduše, páčkou na levém řídítku se brzdí, na pravém zrychluje. Jen je potřeba se nejdřív odstrčit, elektrický pohon funguje až od rychlosti 3 km/h. Koloběžka má dokonce tempomat, když pět vteřin udržujete konstantní rychlost, stroj se s ní pak pohybuje sám, aniž by bylo páčku potřeba dál přidržovat.

"Nabití doplna z úplné nuly trvá tři a půl hodiny, avšak kompletní vybití u stroje nedoporučujeme," dodává Radek Lhotský ze Seatu. Nabíječka připomíná tu, která se běžně dodává k notebookům.

Háček na hlavní trubce pod řídítky vypadá, že by snad měl unést malou tašku, ve skutečnosti je tu však proto, aby se do něj koloběžka po složení zahákla. Součástí balení je také vak s popruhem, aby se dala v případě potřeby přenést. Na delší cestu by to však pohodlné nebylo, zmíněných 12,5 kilo se docela pronese.

"V budoucnu se plánuje, že na stěnách kufru v Seatech nebude chybět zástrčka, která tyto stroje během jízdy dobije," dodává Filip Stoulil z českého zastoupení Seatu. Podobných strojů, které řeší individuální přepravu ve městech, automobilka plánuje více. V Ženevě ostatně představila koncept Seat Minimó.

Koloběžku už si v Evropě objednalo přes 10 tisíc zákazníků, oblíbená je hlavně v Barceloně, v Česku jsme jich prodali zatím několik set," říká Radek Lhotský. Jestli ji dealeři budou za zvýhodněnou cenu nabízet zákazníkům, kteří si pořídili nový Seat, je však na nich. Oficiálně se prodává za 16 299 Kč, běžná koloběžka Segway Kickscooter s 250w motorem vyjde v českých internetových obchodech o pár set korun levněji.

Jak se ale s elektrickou koloběžkou bezpečně pohybovat ve městě? Na chodník totiž správně nepatří, mělo by se na ní nahlížet jako na kolo. V Praze je ale většina těch, kteří využívají půjčovny elektrických koloběžek Lime, k vidění především na chodníku. A děti na ní musí mít povinně helmu.

S návrhy na to, jak se dopravovat poslední kilometr do práce, přišel před časem i Ford a jeho stroje jsme měli možnost otestovat. Od té doby ale uběhly skoro tři roky a do sériové výroby se nedostaly.

Americká automobilka se však přeorientovala na koloběžky, koupila stat-upový projekt Spin, který provozuje půjčovnu elektrických koloběžek od Segwaye, i když ty od stroje pro Seat trochu liší.

Také Škoda dál pokračuje v projektu elektrokol a na autosalonu v Ženevě představila jednostopý elektrokoncept Klement. Peugeot už ostatně svá elektrokola v nabídce má dávno, nabízí i skládací verze, které se jednoduše převážejí v kufru, odkud je lze nabíjet. Novinkou je v tomto segmentu elektrokolo eF01, Peugeot prodává i elektrickou koloběžku e-Kick.

Volkswagen také nezůstává pozadu, před nedávnem představil koncept nákladního elektrického kola cargo e-bike. To by se mělo začít prodávat už letos v létě, má jít o vhodný stroj pro zásilkové doručovatele, i s řidičem snese užitečnou hmotnost 210 kg a na nákladní prostor se vejde krabice s rozměry 0,5 m3.

Dalšími koncepty, které řeší "poslední kilometr", jsou takzvané e-brusle, které Volkswagen nazývá Cityskater. Jde o stroj s dvěma deskami, na kterých se stojí a přenášením váhy z jedné strany na druhou se pohybujete vpřed. Vyvinou rychlost 20 km/h a unesou až 120kilogramovou osobu. Snadno se složí a vejdou pod kancelářský stůl.