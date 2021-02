S hybridy se Mercedesu daří. Letos uvede klíčové elektromobily včetně vlajkového EQS

Německá značka Mercedes-Benz má za sebou v Česku navzdory pandemii v podstatě úspěšný rok 2020. Její prodeje klesly meziročně o pouhá čtyři procenta a s ohledem na takřka 19procentní pokles celého trhu tak dosáhla rekordního podílu a stala se devátou nejprodávanější značkou vůbec.

Český apetit po Mercedesech navíc ještě zesílil začátkem letošního roku, kdy se německá luxusní automobilka dostala dokonce na čtvrté místo v celkovém pořadí a na trhu, který se smrskl o 22,7 procenta, si připsala plus 31,5 procenta. S 817 registrovanými kusy dokonce dosáhla na více než pětiprocentní tržní podíl.

"Tento výsledek je těžké zobecňovat, nechci z něj usuzovat na celý rok 2021, protože v měsíčních statistikách může být celá řada nejrůznějších vlivů, které se pak v rámci celého roku vymažou," říká šéf českého zastoupení značky Wolfgang Bremm von Kleinsorgen. Otázku, jestli za výsledkem může stát i to, že dealeři registrovali kvůli emisním výsledkům za loňský rok auta s vyšší spotřebou právě až letos v lednu, přitom odmítá blíže komentovat.

Za úspěchem Mercedesu podle něj stojí síla značky, široké produktové portfolio, které zahrnuje vše od kompaktní třídy A až po superluxusní třídu S Maybach a supersportovní kupé AMG GT, technologie jako palubní systém MBUX, jenž lze přirozeně ovládat hlasem, a také široká nabídka plug-in hybridních vozů.

V jejich prodeji byl Mercedes vloni druhý za domácí Škodovkou. Z 1978 vloni zaregistrovaných hybridů do zásuvky jich od Mercedesu bylo 237. Značka může těžit z jejich širokého portfolia, kdy tuto alternativu nabízí takřka v každé modelové řadě (podobně to má i BMW nebo Volvo), a i z toho, že jako takřka jediná má podobné vozy vybavené rychlodobíjením nebo v kombinaci s naftovými motory.

Pro Bremma von Kleinsorgena je přitom úspěch plug-in hybridů na českém trhu zajímavý i v tom, že u nás neexistují prakticky žádné státní pobídky. "V Česku si zákazník přirozeně vybírá, co je pro něj nejvhodnější, a sami vidíme, že poptávka po elektrifikovaných pohonných ústrojích u nás existuje," říká.

Přestává podle něj fungovat tradiční výběr prémiového auta podle počtu válců. Proto se ani nebojí toho, že nová třída C, která má být jednou z novinek Mercedesu pro letošní rok (představena bude 23. února), bude mít nejvýše čtyřválcové motory.

V prodeji čistých elektromobilů Mercedes na českém trhu naopak zaostával. Vloni našlo majitele jen 48 elektrických aut s třícípou hvězdou na kapotě. To by se letos mohlo výrazně změnit, protože značka již přijímá objednávky na svůj nejmenší elektrovůz EQA. Ten se představil v druhé polovině ledna, v Česku se již dá objednat za ceny od 1,28 milionu korun a k dealerům se dostane v průběhu března.

O tom, kolik by Mercedes v Česku chtěl EQA prodat, Bremm von Kleinsorgen nechce mluvit. "Prodejní plány nezveřejňujeme," říká. Elektrická verze malého crossoveru GLA s normovaným dojezdem na jedno nabití 486 kilometrů by ale podle něj mohla odpovědět na potřeby celé řady zákazníků. "Doufám, že dostaneme dost aut," přeje si. Pokud by byla alokace výroby pro český trh malá, mohlo by dojít k prodloužení dodacích lhůt.

Na druhé straně nabídky pak Mercedes v červnu spustí objednávky na svoji vlajkovou loď EQS, k prodejcům se první kusy dostanou v srpnu. S dojezdem až 700 kilometrů bude EQS elektrickým ekvivalentem luxusní třídy S, ale nebude to prostě elektrická třída S, využije vlastní technický základ navržený od základu pro elektromobily. "Odliší se i designem, místo toho, aby mělo dlouhou kapotu jako třída S, bude boční profil EQS ve tvaru luku a klást důraz na interiér," říká Wolfgang Bremm von Kleinsorgen.