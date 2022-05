Rusko se vrací k výrobě Moskvičů. Nahradit mají modely Renaultu, ten v Rusku končí

Renault definitivně odchází z Ruska. Francouzský výrobce dnes potvrdil dřívější slova ruského ministra průmyslu a obchodu. Podíl v automobilce AvtoVAZ, která vyrábí modely Lada, přejde do vlastnictví státního výzkumného institutu NAMI, Renault jej ale může odkoupit zpět. Moskevská továrna pak bude opět ve vlastnictví ruské metropole a v dohledné době se tam mají opět začít vyrábět Moskviče.

"Dnes jsme přijali těžké, ale nezbytné rozhodnutí a děláme také zodpovědný krok vstříc 45 tisícům zaměstnancům, které v Rusku máme," uvedl v tiskové zprávě Renaultu jeho šéf Luca de Meo. Ten rovněž dodal, že prodejem 67,69procentního podílu v automobilce AvtoVAZ na ruský státní výzkumný institut NAMI si Renault uchoval možnost vrátit se do země. Svůj podíl může Renault koupit zpátky do šesti let, za jakých podmínek ale tisková zpráva neuvádí. Součástí transakce by podle ruských médií měla být i licence na výrobu stávajících modelů Lada, které využívají různé komponenty Renaultu.

AvtoVAZ bude zároveň poskytovat servisní zázemí Renaultům již v Rusku provozovaným. Jak to však bude s novými modely, které měly ještě více spoléhat na francouzskou techniku, je zatím otázka. Nástupce Lady Niva je každopádně v ohrožení, takže stávající provedení, slavící letos 45 let od premiéry, by si tak mohlo protáhnout život i po roce 2024. Rusko přitom patřilo mezi významné trhy francouzské automobilky ať už skrze Ladu, nebo i vlastní automobily, které se vyráběly v Moskvě.

I o fabriku v hlavním městě, kterou Francouzi stoprocentně ovládli před deseti lety, Renault v rámci odchodu z ruského trhu přijde. Vlastnická práva k ní však nepřevádí na NAMI, ale přímo na samosprávu ruské metropole. A starosta Moskvy Sergej Sobjanin tuto situaci využil k tomu, aby na svém osobním blogu napsal tak trochu propagandistický článek "O vyhlídkách moskevského závodu Renault".

Klíčovým sdělením jeho textu je, že v Moskvě bude obnovena výroba automobilů pod značkou Moskvič. Nejprve se spalovacími, později ale i elektrickými motory. Partnerem "nové" automobilky se stane Kamaz, který podle Sobjanina také spolu s ruským ministerstvem průmyslu a obchodu pracuje na maximální lokalizaci výroby komponentů. Jestli se pod historickou značkou objeví kopie známých Renaultů, anebo půjde o svébytné modely, každopádně starosta neupřesnil.

Připomeňme, že ze stejného závodu už ve druhé polovině minulého století Moskviče sjížděly, po finančních problémech moskevské automobilky však část továrny koupil v roce 1998 Renault, který tam začal vyrábět své modely. Naposledy z tamních linek sjížděly Duster, Arkana nebo Kaptur, v Toljatti se vyráběly Renaulty Logan a Sandero. Ruský magazín Autorevju také podotýká, že na rozdíl od AvtoVAZu nemá Renault možnost získat v budoucnu moskevskou továrnu zpět.

Za jakých podmínek podíly Renault v AvtoVAZu i své moskevské továrně převedl, tisková zpráva nezmiňuje. Objevuje se tam však slovíčko "sell" tedy "prodá". Koncem dubna se však spekulovalo, že NAMI získalo výrobce Lady za symbolický rubl. Transakce rovněž znamená, že AvtoVAZ je opět plně kontrolovaný ruským státem, zbytek akcií totiž vlastní státní korporace Rostec. Renault je také jedním z prvních skutečně velkých zahraničních hráčů na ruském automobilovém trhu, který se na základě ruské invaze na Ukrajinu rozhodl z euroasijské země odejít.