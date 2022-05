Děkujeme, odejděte. Rusko chce nahradit automobilky šedými dovozci

Většina zahraničních automobilových značek teď na ruském trhu dělá mrtvého brouka. Svá zastoupení sice oficiálně nezrušily, ale nové vozy u nich objednat nelze. Ruským úřadům navíc došla trpělivost s nedostatkem náhradních dílů. Nově proto schválily možnost "paralelních dovozů".

Internetové stránky mladoboleslavské automobilky Škoda v ruštině na první pohled působí standardním dojmem. Lze si na nich zamluvit předváděcí jízdu, servisy i showroomy mají, zdá se, běžný provoz. Zájemce o koupi by tu však marně hledal aktuální ceníky. Konfigurátor sice funguje, ale informace v úvodu hlásí, že si přes něj ve skutečnosti nic neobjednáte.

Sekce skladových vozů je už značně probraná, ale pár lákavých kousků by tu stále k mání bylo: Třeba moskevské zastoupení Avtorus Butovo nabízí Superb ve výbavě Style, benzinovým motorem se 190 koňmi a automatem za 4 490 000 rublů. Pokud bychom měli brát v potaz směnný kurz vyhlášený ruskou centrální bankou, v přepočtu to dělá nějakých 1 547 000 korun. Showroom má otevřeno prakticky nepřetržitě, dokonce i na Den vítězství 9. května. Zdá se to skoro jako idylka, jenže k té je v automobilovém ruském světě ve skutečnosti daleko.

Nevedeme, zeptejte se za týden

Většina západních značek sice zastavila dovoz nových aut do Ruska, v případě náhradních dílů to však oficiálně neplatí. Tamní autoservisy však přesto zažívají jejich kritický nedostatek. Jak uvádí deník Gazeta, výpadky v zásobování už pocítili majitelé vozů Volkswagen, Škoda, Porsche, BMW, Mercedes, Jeep a Mazda.

Při absenci značkových dílů jsou pak servisy nuceny nabízet díly repasované či neoriginální. Gazeta vyjmenovává konkrétně olejové filtry pro motory TSI 1,4 a 1,6 z produkce Volkswagenu, vzduchový filtr pro SUV Teramont a olej do převodovky DSG s mokrou spojkou. Kromě toho je prý takřka nemožné sehnat na evropská auta brzdové destičky.

S výše uvedeným jistě ráda zaskočí druhovýroba, horší je to však u technicky komplikovaných dílů. Podle zjištění Gazety je beznadějně vyprodaná například elektrohydraulická jednotka pro automatickou převodovku na BMW X1 nebo měnič točivého momentu pro převodovku Mercedesu CLA. Taková auta stojí v servisu i celé týdny, aniž by měl jejich majitel šanci na opravu v dohledné době.

Problémy se zásobováním se dotkly i svolávacích akcí, které vyhlašují buď samotné automobilky, nebo ruská agentura pro technickou regulaci a metrologii Rosstandart.

"Kamarádka dostala před několika týdny dopis, že musí v rámci svolávací akce zajet do servisu. Šla tedy k prodejci, který jí ale řekl, že dodávky náhradních dílů jsou do naší země zakázány," svěřila se Gazetě ruská blogerka Elena Lisovskaja. Patálie se týkaly obřího BMW X7, kterému záhy poté selhal senzor adaptivního tempomatu. "Servis jej odmítl vyměnit v rámci záruky, ale nabídl instalaci na vlastní náklady za cenu přes 300 000 rublů," uvedla blogerka.

List také cituje bývalého šéfa ruské asociace prodejců automobilů Olega Moseeva, který potvrdil, že svolávací akce automobilek byly v Rusku skutečně pozastaveny. "Pokud byla akce ohlášena měsíc dva před začátkem změn, výrobci některé z nich stihli. Ale pak už neměli čas a v současnosti není jasné, jak to bude dál," tvrdí Moseev. Pro neznalé ruských reálií - "začátkem změn" je v ruském newspeaku myšleno napadení Ukrajiny ruskou armádou.

Viceprezident Národní automobilové unie Anton Šarapin se ve stejném článku nechal slyšet, že spotřebitel má podle ruských zákonů nárok na opravu vozu do 45 dnů. Pokud to automobilka nesplní, podal by na ni žalobu.

"Bohužel automobilky nepřemýšlejí o tom, co bude v budoucnu. Jejich současným úkolem je rozehrát hru o stažení z ruského trhu, i když ve skutečnosti nakonec k žádnému stažení nedojde," míní Šarapin.

Jak vyhladovět výrobce

Ruské ministerstvo průmyslu a obchodu, které v posledních týdnech častuje automobilky "z nikoliv přátelských zemích" výhrůžkami o znárodnění, se minulý týden konečně odhodlalo k nějaké akci. Zveřejnilo seznam značek, u kterých si při dovozu originálních dílů do země nemusí importéři lámat hlavu s autorskými právy. Jsou na něm všechny velké evropské značky včetně Škody. "Toto opatření pomůže především dealerské komunitě při plnění jejich povinností při opravách a údržbě vozidel ruských spotřebitelů tím, že umožní dovážet originální zboží do země bez povolení majitele ochranné známky," uvádí k seznamu ministerstvo.

"Je to rozhodně velmi důležitý krok," komentuje pro list Gazeta rozhodnutí úřadu nezávislý konzultant pro automobilový průmysl Sergej Burgazliev. Podle něj dosahují příjmy z prodeje náhradních dílů třetinu všech příjmů každé automobilky. Pokud však jde o zisk, je to až mezi 65-70 %.

"Ztráta takového objemu peněz bude pro automobilové výrobce důvodem k vážnému zamyšlení nad další přítomností v Rusku," míní Burgazliev. Navíc není přesvědčen, že náhradní díly dovážené alternativními kanály mohou vyjít levněji, jak argumentuje ministerstvo. "Zastoupení automobilek dostává výrazné slevy od dodavatelů díky velkým objemům nákupu. A na to alternativní dovozci nedosáhnou," míní odborník.

Panují také pochybnosti, zda tento způsob zásobování díly může vůbec fungovat. Servisy by při opuštění oficiálních kanálů pravděpodobně přišly o možnost nahlížet do databáze náhradních dílů podle VIN kódu auta. A bez toho by ve větší míře docházelo k situacím, kdy objednaný díl do konkrétního vozu ve skutečnosti nebude pasovat.