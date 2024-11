Navrhoval vlaky pro Rusko, teď kreslí nové Volkswageny. V něčem jsou si podobné, říká

Nákladový prostor nové dodávky určitě není standardním místem pro rozhovor. Pokud se však jedná o designéra Alberta Kirzingera, je jen málo míst příhodnějších než obrovský prostor nového Volkswagenu Transporter. Kirzinger totiž auto navrhnul a mluví o něm podobně jako rodiče o svém dítěti. Po studiích přitom začal s navrhováním vlaků, a rozhodně ne těch úplně obyčejných.

"Před asi třiceti lety jsem navrhoval noční vlaky pro Rusko. Tu práci mi zadal tehdejší prezident Boris Jelcin, který pak design i sám posuzoval," vypráví v rozhovoru pro Hospodářské noviny dnešní šéfdesignér VW Užitkové vozy Albert Kirzinger. To se psala 90. léta, od té doby se ale návrhář posunul od prostředků hromadné dopravy k prostředkům individuální dopravy.

Přesto mezi nimi umí najít společného jmenovatele, tím je podle něj maximální využití prostoru pro přepravní účely. U vlaků pro lidi, u dodávek zase pro náklad, i když i u nich se dovnitř občas musejí poskládat cestující. "Větší výzvou je navrhnout určitě auto," odpovídá však na volbu mezi automobilem a vlakem. Nic to ale nemění na tom, že využití prostoru je tím, co oba typy dopravy spojuje.

Ono maximalizování využití prostoru je pro Kirzingera, alespoň soudě dle jeho slov, při jeho práci nesmírně důležité. "Mým autem snů je asi Bulli (to byla lidová přezdívka prvního VW T1 - pozn. red.), ale s využitím prostoru do úplného maxima," odpovídá třeba prakticky bez rozmyslu na otázku, jaké auto by pro Volkswagen navrhl, kdyby měl úplně volné ruce. "A také ho v budoucnu uděláme," dodává Kirzinger vzápětí.

Přemítá, že to už asi bude i díky využití elektromobility a svobody, kterou podle mnohých jiných designérů nový technický základ skýtá. Kirzinger je ale v takovém hodnocení opatrnější. "I když to je, nebo by bylo jednodušší (navrhnout auto na elektrické platformě - pozn. red.), vždy musíte jít až na samou hranici využití prostoru. Získat z daného auta maximum. To je vždy výzva a nezáleží na tom, s jakou technologií," říká šéfdesignér užitkových Volkswagenů.

Těch výzev má ve své práci více. Počínaje už jen třeba koordinací s mnoha designovými studii různě po světě, vždyť třeba v Jižní Americe vyrábí VW dokonce nákladní auta a autobusy. Přitom jádro Kirzingerova designového týmu tvoří asi 70 lidí, zlomek toho co v případě velkých týmů navrhujících auta osobní.

Z pohledu běžného uživatele aut je pak možná trochu skrytou výzvou navrhnout auto vyhovující všem možným regulacím. "V příštím životě bych celé společnosti doporučil, aby dělala regulace zároveň s technickým pokrokem. Máme staré regulace, ale zároveň pokročilé technologie," říká Albert Kirzinger. "Dělat něco moderního, co zákazníkům pomůže, ale zároveň dodržet daná pravidla. To je ta překážka. Nevidím v tom žádný smysl," vyznává se designér.

A pak je tu, u dodávek ještě znásobený, tlak na to, aby vypadala moderně i za spoustu let. Takový nový Transporter bude podle Kirzingera muset vydržet možná až deset let, vzpomeňme si také na předchozí T5 a T6, což byla technicky příbuzná auta - a i designově je na nich možné vidět blízké propojení. Ta se vyráběla dokonce dvě dekády.

Na druhou stranu vzhledové propojení nové T7 nejen s předchůdci, ale i dalšími modely v nabídce VW je něco, o co při navrhování nového vozu designérovi šlo. Nechybí tak třeba dnes už ikonická linka "Bulli" táhnoucí se přes celou šířku auta a opticky ho horizontálně rozdělující na dvě poloviny.

"Ta se inspirovala v minulých generacích Transporteru," připouští designér a dodává, že díky ní lze okamžitě rozeznat, že to je Volkswagen. Celková stylizace přední části, což je prý nejoblíbenější část vozu Alberta Kirzingera, pak T7 propojuje i s dalšími soudobými modely německé značky. Započala to čtvrtá generace Caddy, následovaly Multivan a také ID. Buzz.

Albert Kirzinger Designér Albert Kirzinger vystudoval dopravní a průmyslový design na univerzitě v německém Pforzheimu. Nejprve navrhoval vlaky, mimo jiné i pro Deutsche Bahn, nebo nákladní auta pro brazilskou divizi Mercedesu. V roce 1999 nastoupil do koncernu Volkswagen, kde začínal s návrhy komponentů pro různé značky včetně Bentley nebo Volkswagenu. Od roku 2012 je šéfdesignérem divize Volkswagen Užitkové vozy, jeho podpis nesou třeba modely Caddy, Crafter, Amarok a samozřejmě i řady T6.1 a T7 včetně obytné Californie nebo Multivanu. Právě Multivanem jezdí i v soukromí, kromě toho má otevřené Ferrari Dino. "Je to auto z mého dětství. Nikdy jsem nevěřil, že si ho jednou budu moci dovolit, ale mám ho," má radost.

Vůbec přitom nevadilo, že T7 je vlastně převlečeným Fordem Transit Custom. Protože jakkoliv technika s výběrem mezi naftovým, plug-in hybridním nebo plně elektrickým pohonem je zcela v režii modrého oválu, vnější tvary jsou naprosto svébytné. "Auto jsme navrhovali úplně od základu. Měli jsme proto možnost hledat ty skutečně správné věci. Proto auto vypadá přirozeně jako Transporter," dodává Kirzinger.