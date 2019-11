Řídit, nebo se nechat vézt? Limuzína od Rollsu za 14 milionů má protiklad v SUV

Foto: Honza Mudra

Všichni hovoří o autonomní jízdě, ale jen pár automobilek jako britský Rolls-Royce ji dokázalo dotáhnout k absolutní dokonalosti. Využívají k tomu nejvýkonnější počítač, který existuje: lidský mozek. Potřebný hardware dodává majitel, když si najme řidiče. Na zadních sedadlech limuzíny Phantom pak snadno zapomene, jaké to je řídit. Nové SUV Cullinan si ale nejspíš bude řídit sám. Trendům navzdory.

Bez zanedbatelných osmnácti milimetrů má Rolls-Royce Phantom s prodlouženým rozvorem na délku celých šest metrů, šest metrů toho nejvyššího automobilového luxusu. Na autě je naloženo více než 130 kilogramů zvukové izolace, akustická skla jsou tlustá šest milimetrů, maximální ticho je prioritou.

Proto i vidlicový dvanáctiválec zazní tlumeně jen tehdy, když řidič prošlápne plyn a ukazatel rezervy výkonu, který v případě Rollsu tradičně nahrazuje klasický otáčkoměr, ukáže, že už zbývá třeba jen padesát procent z mamutích 420 kilowattů a 900 newtonmetrů točivého momentu.

I šestimetrový Phantom si jeho majitel může řídit sám. Dá se ale očekávat, že si bude platit řidiče, a když si do auta objedná příplatkovou položku nazvanou Privacy Suite, hraničí takový předpoklad s jistotou.

Privacy Suite udělá z Phantomu limuzínu ze staré školy, tedy s odděleným prostorem pro řidiče a cestující na zadních sedadlech. Mezi šoférem a VIP posádkou vzadu je přepážka s elektrochromatickým sklem. Stisknutím tlačítka celé zbělá a přestane propouštět světlo. Aby dovnitř neviděli kolemjdoucí, jsou na oknech černé (elektricky ovládané) závěsy a komunikace s řidičem probíhá přes vestavěný interkom. Opět stačí zmáčknout čudlík a řidič nebude vědět, o čem se vzadu cestující baví. Vždyť může jít o dohadování výnosného obchodu za miliardy…

Pokud by řidič měl něco svému šéfovi dozadu předat, ať už se jedná o balíček s drahým náhrdelníkem z klenotnictví, nebo něco ještě tajnějšího, k dispozici je malý průchozí otvor v přepážce. Pro zkrácení dlouhé chvíle po cestě k soukromému tryskáči pak dvě obrazovky ukotvené rovněž na přepážce nabízí možnost sledovat televizi a v ledničce mezi masážními měkoučkými křesly se chladí šampaňské.

O maximální komfort se stará vzduchový podvozek a umění řidiče. Toho nezmatou špatně namalované bílé čáry jako systém Autopilot v Tesle, orientuje se podle svých smyslů a zkušenosti. Auto by měl ovládat s takovou jistotou, že se při zastavení na světlech ani nehne soška na samotné špici dlouhatánské kapoty.

Není to vůbec snadné, stačí ostřejší sešlápnutí brzdy a auto se na měkkém podvozku výrazně naklání dopředu. Jakmile se pak setrvačnost po zastavení vyrovná, vypadá v případě nezkušených řidičů slavná Spirit of Ecstasy, jako by se nevezla na přídi Rollsu, ale na lodi ve vlnobití. Stejně jemné musí být i zacházení s plynem a práce s volantem, s Rolls-Roycem se nespěchá, houpavý podvozek rychlou jízdu nevyhledává a posádka stejně nesmí vědět, že existuje něco jako setrvačná síla.

Rolls-Royce Phantom EWB Motor: benzinový V12, 6,75 litru

Výkon: 420 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 900 Nm při 1700 ot./min

Zrychlení 0-100 km/h: 5,4 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Kombinovaná spotřeba: 13,9 l/100 km

Cena: od 14,3 milionu korun

Pokud jsou Rolls-Royce Phantom EWB a jeho řidič sehraným týmem, jen těžko naleznete dokonalejší systém autonomního řízení. Nedočkáte se žádného ostrého brzdění za kamionem, žádného zmatkování, jen plynulé a hladké jízdy. Pro cestující vzadu systém autonomního řízení par excellence. Nepřekoná ho nic, ani ten snaživý Elon Musk.

Rolls pro novou generaci

Přesto se evidentně najdou tací, kteří by si Rolls nejraději řídili sami. Značka pro ně nabízí kupé Wraith, kabriolet Dawn a nově také něco, co dnes musí mít všichni: SUV. Jmenuje se Cullinan, po největším diamantu, který kdy byl nalezen. A to, že se jedná o vůz pro řidiče, se dá poznat hned po usednutí za volant. Je menší než kormidlo ve Phantomu.

Ač je Cullinan postaven na stejné platformě (nese jméno Architecture of Luxury) jako Phantom, je na nerovnostech trochu znát, že vyšší stavba si vyžádala tužší nastavení vzduchového odpružení. Stále byste ale jen velice těžko hledali pohodlnější SUV. I v případě Cullinanu tak elektronický mozek podvozku dělá miliony výpočtů každou sekundu a na základě informací z nejrůznějších čidel a kamery upravuje nastavení tlumičů.

Cullinan neslevuje nic ani z dalších kvalit, kterými Rollsy prosluly. Je navýsost tichý, i zde dvanáctiválec se 420 kW a 850 Nm bezhlučně přede a jeho kultivovanosti se nevyrovná žádný jiný spalovací motor na světě. Snad za všech okolností má také v zásobě nějaký ten přebytečný výkon.

Díky pohonu všech kol a vysoké světlé výšce Rolls-Royce dokonce slibuje, že se tohle nablyštěné auto nezalekne ani těžkého terénu. Systém varování před chodci se dokonce jmenuje Wildlife & Pedestrian Alert, tedy varování před divou zvěří a chodci. Výrobce očekává, že s Cullinanem se majitel vydá i na lov - do vlastní honitby nebo na safari v Africe.

Aby SUV od Rollsu přijali stávající zákazníci zvyklí na luxusní sedany, dlouhá kupé a bonvivánské kabriolety, rozhodla se automobilka dokonce uvést verzi s odděleným prostorem pro posádku a zavazadla. Bývaly prý doby, kdy s nimi žádný gentleman necestoval v jednom prostoru. Za zadní nesklopnou dvojicí sedadel je v takovém případě prosklená přepážka. Řešení není jen elegantnější, ale má napomáhat ideálnímu topení a ventilaci v kabině. Podobně jako ve Phantomu je i v tomto případě mezi sedadly lednička, kde se může chladit šampaňské.

Pro ty, kteří byli dosud zvyklí na Range Rover a chtějí se posunout výše, je tu i pro SUV typičtější provedení se sklopnými zadními opěradly a místem pro tři. Ocení ho především rodiny, které snad oželí, že si děti vzadu nebudou moci dát nachladit Rychlé špunty. Sedmimístný Cullinan není, nástup dozadu by byl přece nedůstojnou záležitostí.

Pro pohodlnější nástup posádky dělá Cullinan jinak všechno. Při vystupování a nastupování se sám o čtyři centimetry sníží. Pomáhají rovněž dveře, které se vzadu otevírají proti směru jízdy, jako u každého Rollsu. A abyste si náhodou nezamazali při vystupování nebo nastupování kalhoty, překrývá jejich spodní okraj prahy a prostor mezi nimi je pečlivě utěsněný.

Dvě sedadla navíc nicméně může mít. Jen se nedají použít za jízdy. Na výklopné spodní části pátých dveří mohou přijít sedátka Viewing Suite. Na ta se majitel nebo majitelka mohou se svou partnerkou nebo také partnerem pěkně usadit a dopřát si piknik, výhled do okolí a obdivovat západ slunce. Jídlo a pití bude po ruce v 560l kufru.

V nabídce jsou také speciální Recreational Module. Skříňky plné nejrůznějšího vybavení, které mají pánovi Cullinanu usnadňovat jeho aktivní životní styl. Rolls zmiňuje třeba speciální přípravu určenou pro nadšence do závodů dronů.

Rolls-Royce Cullinan Motor: benzinový V12, 6,75 litru

Výkon: 420 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 850 Nm při 1600 ot./min

Zrychlení 0-100 km/h: 5,2 s

Nejvyšší rychlost: 250 km/h

Kombinovaná spotřeba: 15,0 l/100 km

Cena: od 8,4 milionu korun

I to je důkaz, že Rolls-Royce Cullinan je vrcholem luxusu pro novou generaci. Praktickým SUV, které je takřka stejným chrámem komfortu a klidu, jako klasická limuzína v podobě Phantomu s prodlouženým rozvorem. Potěší rodiny i bohaté cestovatele. Jen ti byznysmeni stále budou svoje obchody raději domlouvat za zvukotěsnou přepážkou ve Phantomu.

Děkujeme za umožnění focení v prostorách parku u Chateau Mcely.