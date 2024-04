Pálení čarodějnic ovlivní riziko požárů. Na mnoha místech je zákaz rozdělávání ohně

Praha a Středočeský kraj chystají tendr na provoz vlaků do roku 2059

Tendr na provoz železniční dopravy na 30 let za více než 40 miliard korun chystají společně Praha a Středočeský kraj. Vítěz by nakoupil vlaky a provozoval je od roku 2029 do roku 2059. Tendr má být…

Přečíst zprávu