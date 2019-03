Dům na kolech, ale bez osmiválce? Hybridní Range Rover dává smysl, jen ne v Česku

Bylo by příliš jednoduché ho odsoudit. Za to, že místo poctivého pětilitrového osmiválce s kompresorem má vpředu "jen" dvoulitrový benzinový motor, pod podlahou kufru baterie a v masce chladiče zásuvku. Navíc když je jen o směšných 120 tisíc levnější než se zmiňovanou V8. V Česku v očích motoristických nadšenců opravdu smysl dávat nebude. Jenže zkuste se na chvíli vžít do kůže někoho, kdo žije pár set kilometrů na jih nebo na západ od Prahy - v Rakousku nebo Německu. V tu chvíli uvidíte plug-in hybridní Range Rover v jiném světle.

Když si Rakušan otevře ceník Range Roveru, zjistí, že P400e, tedy plug-in hybrid, je nejlevnější. Je dokonce o více než 40 tisíc levnější než úplně základní naftový třílitr SDV6 v nejchudší výbavě, zatímco hybrid je k dispozici až od verze Vogue, u které se neplatí za tolik výbavy navíc.

Vyjmenujme aspoň tu nejdůležitější: za čalounění s perforovanou kůží, elektricky nastavitelná přední sedadla, kterým nechybí vyhřívání, elektricky sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, samočinné dovírání dveří, kamery okolo aut a spoustu dalšího.

A tím to nekončí. Rakouský majitel bude každý rok platit daň 1000 eur, tedy asi 25 tisíc korun za to, že vlastní auto s výkonným motorem. V Londýně bude platit za vjezd do centra (tzv. congestion charge), ve Francii i v Německu bude nervózně sledovat, kdy tamní vlády zakážou nebo omezí auta se spalovacím motorem…

To všechno českého majitele v tuto chvíli vůbec trápit nemusí. Zatím. I proto o hybridní Range asi u nás moc zájem nebude, jedině mezi nadšenci. "Víme, že v Česku dává větší smysl se spalovacími motory. Vůz jsme dovezli na test proto, abychom ukázali, jak hladce jezdí," říká Dieter Platzer, tiskový mluvčí automobilky, který pracuje na pobočce ve Vídni.

Z pohledu majitele žijícího v západních evropských státech nebo ve zmíněném Rakousku je logickou volbou, navzdory názoru fanoušků do velkých spalovacích motorů. Nejen z hlediska vyšší ceny a daní, ale uživatelsky.

Běžný majitel Range Roveru nebydlí na sídlišti. Do domácí i zaměstnanecké garáže si pořídí "wall box", tedy nabíječku na zeď s větším výkonem nabíjení, ze které auto nabije do plné kapacity za necelé tři hodiny. Automobilka slibuje dojezd 50 kilometrů, což by na typickou cestu mezi domovem a kanceláří včetně zastávky u školy pro děti nebo s odvozem na kroužky mělo stačit. A ještě se v očích uvědomělých rodičů kamarádů svých dětí nebude cítit jako environmentální ignorant.

Samozřejmě se ale musí něčeho vzdát. Zvuk motoru, zejména zvenčí, zní zkrátka jako každý běžný dvoulitr v obyčejných SUV. Jestli na tom stojí svět a vlastnictví velkého Range, si musí odpovědět každý majitel sám. V kabině je ale naprosté ticho, samozřejmě hlavně když auto jede v čistě elektrickém režimu. Celé pohonné ústrojí funguje bezchybně.

Při zrychlení by sice nemělo smysl porovnávat se s kompresorovým osmiválcem (5,5 sekund vs. 6,8 s), ale v porovnání se základním dieselem je hybrid o sekundu rychlejší. Pocitově trochu déle trvá, než se rozjede, musí se rozpohybovat 2,6 tuny těžké pětimetrové auto, které svou stavbou spíš připomíná rekreační chatu u Sázavy.

I hybridní variantě nechybí to, co se jako neviditelná aura soustřeďuje vedle všech Range Roverů. Řadí i řídí se velmi hladce a nenuceně, má naprosto špičkově vyladěný podvozek, který skvěle funguje na silnici i v lehkém terénu. Je to příklad univerzálního, tichého a komfortního auta.

Při výčtu kladů je potřeba připomenout precizně zpracovanou a prostornou kabinu, i díky ní je v Range Roveru radost cestovat. Před nedávném dostal v rámci modernizace dotykovou obrazovku, ale s otočnými ovladači klimatizace po stranách. To se cení, není totiž moc příjemné tápat dlouhé sekundy v menu, když si potřebujete zapnout v zimě vyhřívání. Kvalita zpracování, prostor v kabině a hlavně jízdní komfort jsou tedy pořád silnými stránkami Range Roveru.

Jen je dobré myslet na to, že dojezd v zimě nebude zdaleka tak optimistický, jak čísla slibují. Jízda čistě po městě v praxi znamenala, že se dalo ujet v elektrickém režimu třeba jen polovinu, tedy 25 kilometrů, naopak při cestě ustálenou rychlostí z periferie na kraj Prahy zvládl i lehce přes 40 elektrických km. Záleží na jízdním stylu.

Range Rover P400e Motor: zážehový s přeplňováním, 1997 cm3 + elektromotor

Výkon: 297 kW (systémový)

Točivý moment: 640 Nm

Zrychlení 0-100 km/h: 220 km/h

Rychlost: 6,8 s

Objem kufru: 639 l

Cena: 3 208 799 Kč (verze Vogue)

Pokud se ale musí řidič spolehnout čistě jen na benzinový dvoulitr, spotřeba se pohybuje okolo 12 litrů na 100 km. Bez domácího "wall boxu" by navíc jeho vlastnictví nemělo smysl, jak jsme si vyzkoušeli, z běžné zásuvky se totiž nabíjí minimálně osm hodin.

Evropa je rozdělená, v polovině států je jedinou smysluplnou verzí Range Roveru hybrid do zásuvky, Česko ale stále patří do té druhé, kde je ideálním Rangem ten se šesti- nebo osmiválcem. Žít ale ve Vídni…