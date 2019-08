Řídit ho má být stejně přirozené jako chůze. Test nového SUV Mazda CX-30

Při vymýšlení označení pro své nové SUV udělala Mazda Cimrmanův pověstný krok stranou. Jak by se podle vás mělo říkat modelu, který v Evropě velikostně zapadne mezi malý městský crossover CX-3 a středně velké SUV CX-5? Logicky CX-4? Ne, protože takový model (a podobné velikosti) prodává japonská automobilka v Číně. Takže se seznamte s Mazdou CX-30.

Podivné jméno stranou. Sluší jí to, že? Novinka technicky vychází z nové Mazdy 3, ale podle nás jí to sekne o poznání víc. Tam, kde klasická trojka trpí na přílišné masy jednolitého "plechu" (C-sloupek, přední nárazník), je CX-30 členitější a paradoxně subtilnější.

Současný dynamický design Mazdy na ní prostě funguje na jedničku. Je těžké přistihnout se při tom, ale přiznáváme, že je to snad poprvé, kdy se nám SUV líbí na pohled více než výchozí hatchback.

Uvnitř už to takový rozdíl není. Palubní deska působí subtilně a opticky interiér rozšiřuje, displej navigace je, co nejvýše to šlo. To proto, aby nebylo nutné příliš odhlížet od silnice, když zrovna kontrolujete, kudy máte jet. Budíky kombinují klasické ručičkové ukazatele s digitálním displejem tak nenuceně, jak to jen jde. CX-30 je prostě hezká i uvnitř.

Tedy pokud sedíte vpředu, vzadu již tak spokojení nebudete. Autor má se 175 centimetry tak akorát místa na kolena. Jen drobnou útěchou je to, že si může zasunout nárty pod výše ukotvené přední sedadlo. Alespoň že na pohled krátký sedák ve skutečnosti docela dobře podepírá stehna.

Mazda si jednoduše na prostorné interiéry nepotrpí a platí to i o kufru, který má 430 litrů, to je o sto více než výchozí Mazda 3. Konkurenční Škoda Karoq ale umí nabídnout 521 litrů, to v případě, že v konfigurátoru nezaškrtnete variabilní dělená zadní sedadla VarioFlex. Něco podobného Japonci ostatně ani nenabízí.

Když už si ale nezakládají na praktičnosti, chtějí nabídnout alespoň výtečné jízdní vlastnosti. "Řízení CX-30 má být stejně přirozené a intuitivní jako chůze," říká Christian Schultze z evropského vývojového centra Mazdy nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Znamená to, že nebudete k CX-30 potřebovat řidičák? Tak daleko Mazda ještě nedošla. Schultze ale vysvětluje, jak se při vývoji sedadel a auta jako takového zaměřili na přirozenou polohu těla a pozici řidiče. Jeho pánev musí být vzpřímená, aby se páteř mohla pohybovat a přirozeně pohlcovat otřesy a vibrace. Podvozek má sloužit jako náhrada nohou.

"Chtěli jsme docílit toho, aby se CX-30 řídila stejně jako nižší Mazda 3," doplňuje šéf projektu Naohito Saga. Přiznává, že se SUV v zatáčkách naklání o 10 procent (ano, Japonci mají vše vždy přesně spočítané) více než hatchback, sedadla ale chtěli vyvinout tak, aby pocit náklonu karoserie potlačili.

Funguje to? Překvapivě ano, protože bychom řekli, že se s CX-30 řídí dokonce lépe. Pozice za volantem je pohodlná a přirozená. Podvozek je jistý, náklony jemné, komfort díky vyšším pneumatikám lepší. Nechce se pomalu věřit, že tohle auto má vzadu, stejně jako Mazda 3, jen jednoduchou nápravu s vlečenými rameny.

Řidiče potěší i další věci: řízení, řazení nebo sladění pedálů. Pod kapotou můžete volit buď "mazdí klasiku" v podobě atmosférického benzinového dvoulitru, turbodiesel o objemu 1,8 litru nebo revoluční motor Skyactiv-X, který bere benzin, ale kombinuje spalovací proces zážehového a vznětového motoru. Naše první dojmy najdete zde. Všechny pohonné jednotky jdou kombinovat s manuálem nebo automatem a pohonem předních nebo všech kol.

V CX-30 jsme ale vyzkoušeli základní provedení s manuálem a konvenčním 90kW benzinem, které by mělo být v Česku dokonce nejžádanější. Až na to, že mu kvůli absenci přeplňování chybí síla v nízkých otáčkách, je to příjemný motor. Hezky jde do otáček, čile reaguje na plyn a ani příliš nežere. Testovací stokilometrovou trasu jsme relativně svižně projeli s 6,6 litru na palubním počítači.

Mazda CX-30 Skyactiv-G Motor: benzinový 4válec, 1998 cm3

Výkon: 90 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 213 Nm při 4000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 186 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 10,6 s

Kombinovaná spotřeba: 5,1 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 430 l

Cena: od 574 900 Kč

Od novinky ve své nabídce má Mazda velká očekávání. Podle představitelů automobilky by se měla stát jejich novým evropským bestsellerem. Nedivili bychom se tomu. CX-30 je pravděpodobně nejlepším modelem v nabídce značky. Skvěle vypadá, dobře se řídí a to, že není tak praktická jako konkurence, jí vlastně nakonec odpustíte. Vždyť všichni nepotřebují obrovský kufr a prostor vzadu hodný limuzíny.

Na českém trhu se CX-30 objeví v září. Ceník ale již je k dispozici. Základní a námi testovaná verze vyjde na 574 900 korun, většina zákazníků ale sáhne po variantě Plus s automatickou klimatizací a většími, osmnáctipalcovými koly za 613 900 a připlatí za balíčky Sound s prémiovým audiem Bose (15 tisíc korun) a Style s adaptivními LED světlomety se stálým dálkovým světlem (27 tisíc korun). Suma sumárum je auto vyjde na 655 900 korun.

Je to hodně, nebo málo? Částka vlastně odpovídá Škodě Karoq se základním podobně silným litrovým tříválcem o výkonu 85 kilowattů. Ta sice ve srovnatelné verzi Style stojí 600 900 korun, ale musíte u ní připlácet za asistenční systémy, jejichž kompletní sadu má Mazda standardně.