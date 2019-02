Ir staví u Plzně elektromobil se vzhledem retro sporťáku. Exkluzivně jsme ho projeli

Vypadá jako ikonická kupé z 50. let a od každého má trochu. Připomíná BMW 507, Karmann Ghia a také český sporťák JK 2500, který mají domácí automobiloví fanoušci v lásce. Navzdory retro vzhledu má ale ve svých útrobách techniku z budoucnosti. Staví ho na Plzeňsku a jeho autorem i investorem je Ir jménem Maurice Ward. Letos se má rozběhnout malosériová produkce. Dotazy a objednávky prý do firmy přišly už ze 62 zemí světa. Exkluzivně jsme se s Lukou EV projeli.

MW Motors je pravděpodobně nejmladší automobilkou v Česku. Vznikla na podzim roku 2017 a jejím majitelem a současně jediným investorem je Maurice Anthony Ward, Ir narozený v roce 1967 v Dublinu.

Do tehdy ještě Československa zavítal poprvé těsně po revoluci. V roce 1994 se sem rozhodl přestěhovat a dnes žije s rodinou v Letech.

Ward vlastní jednu z největších spedičních společností v Evropě s pobočkami ve více než 45 zemích a specializuje se na kamionovou, leteckou i námořní přepravu, skladování a celní deklarace. V Česku má více než 130 tisíc metrů čtverečních skladovacích hal, jednou z největších je ta ve Štěnovicích nedaleko Plzně.

Vedle toho se ale snaží podnikat i v jiných sférách, v Česku vlastní ještě menší společnosti, které se zabývají IT a softwarovým řešením, má i firmu na vstřikování plastů a zmíněnou čerstvě založenou automobilku. Podle svých slov roční obrat všech jeho firem po celé Evropě činí pět miliard korun.

"Mám rád stará auta a hlavně československé veterány. Léta jsem do práce jezdil Tatrou 613, teď mám Tatru 700 a Škodu 450 z roku 1958…" říká pro Aktuálně.cz Maurice Ward. "Chtěl jsem ale elektromobil, jenže ty nové jsou zkrátka moc nové," dodává.

A tak se rozhodl, že si ho zkusí postavit. Založil malý tým, který dohromady čítá zhruba patnáct lidí. Většina pracuje v Česku a jedním z nich je i Martin Veselý. "Tým zhruba pěti lidí máme ještě v čínském Čang-šou. Tam upravují a testují technologie, které nelze v Česku vyrábět. Třeba baterie," vysvětluje Veselý.

První fotky auta byly zveřejněny vloni na jaře. Design sice nevymýšlel Ward úplně sám, ale byl jednou z hlavních osob, které ho tvořily a dávaly mu směr. "Inspirací nám bylo mnoho vozů především z 50. let. Italská a britská sportovní kupé, dále BMW 507 a Karmann Ghia. A samozřejmě JK 2500," vypočítává Maurice Ward.

Právě československé kupé s osmiválcem od Tatry, díky kterému se mu říká Tatra JK 2500, i když žádné další kopřivnické díly nemělo, české automobilové fanoušky při pohledu na Luku EV napadá nejčastěji.

"Výrobce vsadil na moderní technologii s retro kabátem, podobně jak to dělá firma Morgan. Ta má ale dlouholetou tradici a výborné zpracování. Na první pohled na mě Luka EV působí stroze. Karoserii chybí lehkost a jiskra, kterou má BMW 507. Tvary by bylo třeba zjemnit a vyšperkovat detaily," říká pro Aktuálně.cz Petr Siebert, průmyslový designér, který učí na plzeňské Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

"Luka EV cílí na fanoušky nových technologií a zároveň milovníky starých aut. Například v Kalifornii je dnes velmi oblíbené nechávat si dělat repliky starých klasik a montovat do nich elektrický pohon. Není to levné, ale zajímá to logicky hlavně lidi, kteří na to mají a mohou si takovou záležitost dovolit," myslí si Jan Horčík, šéfredaktor specializovaného webu Hybrid.cz.

Komentář Petr Knap, vedoucí týmu automobilového sektoru ve společnosti EY:

Založit malou automobilku pro výrobu elektromobilů lze dnes už snadno, jsou dostupné technologie a výroba elektromobilů je podstatně jednodušší než aut se spalovacím motorem. Do budoucna mohou mít slušnou pozici výrobci malosériových speciálů. Lze předpokládat, že primární odbytiště pro podobné speciály budou mimo území České republiky, a proto musí výrobci vyřešit distribuci, aby jim zásadně neprodražovala provoz a nezvyšovala rizika.

Výroba v ČR má své výhody - dostupnost šikovných lidí a zkušených profesionálů z automobilového průmyslu. Geografická blízkost k velkým evropským trhům je také plus. Ještě nějakou dobu bude mít i značka "Made in Czechia" nebo "Made in EU" lepší pověst než řad jiných lokalit, zejména asijských.

Práce bude na Luce EV ještě hodně. Ostatně, exemplář, který jsme exkluzivně zkoušeli, není ještě finální verzí určenou k sériové výrobě. "Teď testujeme prototypy číslo tři. Vyrobili jsme zatím zhruba deset aut. S každým ale všechno vylepšujeme," vysvětluje Martin Veselý.

Výroba a testování zatím probíhají v malé dílně ve Starém Plzenci. Že právě tady vzniká nový český elektromobil s retro vzhledem, by neznalý kolemjdoucí sotva poznal. "Ještě jsme se ani nestihli moc zabydlet," říká Martin Veselý, když se rozhlížím po holých zdech.

V garáži stojí tři auta, dvě z nich s černě probarvenou sklolaminátovou karoserií. Její matná barva působí dost stroze. Martin Veselý vysvětluje, že u těchto prvních kusů nebyl vnější vzhled tou hlavní prioritou, zejména i proto, že vůz se musí podrobovat náročným testům. Uprostřed ale parkuje zeleně lakovaný exemplář. Už i samotná barva evokuje britská sportovní kupé, která se k tvarům vozu hodí.

Vnější design je propracovanější než zbylé vozy, které jsme viděli, na interiéru se ale ještě bude nadále pracovat, jde o testovací stav. Nejvíce překvapí prostor v kabině. Na poměry kupé je ho totiž skutečně hodně. Kožená sedadla jsou příjemně měkká a sedí se hodně nízko. Vnější retro vzhled kontrastuje s moderními prvky v interiéru, jako je velká digitální obrazovka na středovém panelu.

Také přístrojový štít je veskrze moderní. Stříbrně lakovaný plast působí až futuristicky, veškeré informace se zobrazují na digitálním displeji. Startuje se tlačítkem. Volič "převodovky" tu představuje kulatý ovladač, mechanická ruční brzda je naopak prvkem, který by tu nikdo asi nečekal.

Karbonové obložení na přístrojové desce i na dveřích a kulaté výdechy klimatizace z koncernových aut, to jsou detaily ze současných vozů.

Jde o zvyk a vkus, kdo touží po skutečném veteránu, Luka EV by na něj působil moc moderně. Ale koncepce auta se bude zamlouvat tomu, kdo chce elektromobil, který zvenčí nevypadá jako vůz z budoucnosti.

Luka EV jde proti proudu i technickým řešením. Využívá totiž čtyři elektromotory, z nichž každý je uložený v náboji kola. Celkově pohon vygeneruje výkon zhruba 50 kW, což sice není moc, na svižnou jízdu to ale stačí. Vůz váží 815 kg, takže je i docela lehký, a proto se výrobce rozhodl, že extrémně vysoké výkony nejsou třeba. Maximální rychlost se přibližuje hranici 150 km/h a na jedno nabití má ujet 300 kilometrů.

"Konstrukce motorů v nábojích kol umožňuje lépe využít vnitřní prostor. To je výhoda, kterou automobilky v sériové produkci stále nevyužily a zde ji mohl návrhář uplatnit," dodává designér Petr Siebert.

Obdobně hodnotí techniku také Jan Horčík, šéfredaktor webu Hybrid.cz. "Luka EV využívá netradiční řešení s elektromotory v kolech, které má některé nevýhody, jmenovitě vysokou hmotnost kol, a tedy i opotřebení tlumičů a celého podvozku, výhodou je ale vysoká efektivita. Malý a relativně lehký vůz určený pro rekreační jízdy navíc nevyžaduje nijak velkou baterii, čímž se daří i snížit cenu."

Tu se Maurice Ward se svým týmem snažil nastavit tak, aby byla dostatečně lákavá. Vůz bude možné objednat za 30 tisíc eur, tedy tři čtvrtě milionu korun. Luka EV je tedy zhruba stejně drahý jako nejlevnější elektromobily na českém trhu.

S Lukou EV jsme jezdili za vydatného sněžení a na plzeňských silnicích pokrytých vrstvou břečky a sněhu. Řízení je velmi lehké a snadné, vůz působí daleko těžší, než je. Je to dáno koncepcí s bateriemi uloženými v podlaze. Podvozek ještě bude potřebovat lepší tlumení, nerovnosti trochu hůř snáší, avšak na to, že jde teprve o první vyrobené kusy, jezdí slušně.

Navíc se očekává, že toto sportovní kupé většina majitelů nebude používat na běžné denní ježdění. Uživatelsky je Luka EV méně náročný než skutečné sedmdesát let staré veterány, jejich řidičské kouzlo tu z pochopitelných důvodů nezažijete. Není to výtka, protože o to se Luka EV ani nesnaží. Je tím, čím být chce. Elektromobilem, který jako elektromobil nevypadá.

Výroba se má ještě letos přesunout do malé továrny, která vznikne v prostorách vlastněných Mauricem Wardem ve Štěnovicích, protože malá dílna ve Starém Plzenci není dostačující. I proto, že po uveřejnění Luky EV se podle Martina Veselého zvedla vlna zájmu o vůz po celém světě.

"Ozvali se nám lidé ze 62 zemí světa, většina z nich chtěla okamžitě složit zálohu. Vedeme databázi, kde nyní evidujeme asi 1000 zájemců, mnoho z nich pochází z Německa," vysvětluje Martin Veselý.

Letos chce MW Motors konečně homologovat sériovou verzi auta, doteď probíhala vždy homologace na konkrétní vyrobený kus, aby ho bylo možné ještě vylepšovat. Mnoho dílů se doposud dováželo z Číny, vedle zmíněných baterií také karoserie a elektromotory. "Nyní jsme se čerstvě dohodli s jedním evropským výrobcem, který nám bude elektromotory dodávat. Zatím nechceme prozradit, o koho jde," říká pro Aktuálně.cz Martin Veselý.

Výrobu by nadále chtěl Maurice Ward ponechat v Česku. "To přísloví o zlatých českých ručičkách totiž platí," pochvaluje si Ward. Současně dodává, že jeho motivací nejsou zisky. Chce rozběhnout sériovou výrobu až ve chvíli, kdy bude s Lukou EV spokojený.

Tento přístup pozitivně hodnotí i designér Petr Seibert: "Pro úspěch Luky EV bude rozhodující cena a kvalita."