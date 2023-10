Půjde o miliony. V Lysé se draží půllitrové Jawy, Tatra 700 i československá sanitka

Veteránská burza Retro Garáž v Lysé nad Labem, která už tradičně vrcholí aukcí veteránů, si letos na podzim zajistila do nabídky jedinečné stroje. Podle všeho by mohly padnout nové aukční rekordy.

Pavel Kočí neví, který vyzdvihnout dřív. "Možná prakticky nejetá Škoda 105, Rapid s dokumentací nebo velmi vzácná Praga Lady. Strašně jsem zvědavý na Pragu 500 BDS a samozřejmě všechny tři půllitrové Jawy, to jsme tu ještě neměli, že bychom dražili tři pětistovky naráz," přemýšlí.

Kočí pravidelně organizuje veteránskou burzu Retro Garáž spojenou s aukcí, která nemá v Česku obdoby. S první začal v roce 2017. Akce se koná dvakrát do roka, kdy na jaře otevírá a na podzim zase uzavírá veteránskou sezonu. Nadcházející se koná v sobotu 11. listopadu v prostorách výstaviště v Lysé nad Labem a obvykle na ní dorazí okolo 3500 návštěvníků.

V poslední době je lákají především zmíněné aukce auto a moto veteránů. Jejich nabídka je čím dál rozmanitější a bohatší na rarity a mezi sběrateli ceněné stroje.

V listopadu se tu představí skutečně působivá sbírka strojů. Například hned tři Jawy 500 OHC od holandského sběratele žijícího v Česku (o nichž jsme psali zde). Vyvolávací cena začíná na 650, respektive 690 a 790 tisících korun. V minulosti se pětistovka na Retro Garáži vydražila za jeden a čtvrt milionu.

Vůbec poprvé se v aukci nabídnou ceněné motocykly Praga, konkrétně 500 BDS a 350 BCS z 30. let. "Je to nesmírně vzácný a raritní motocykl v dochovaném originálním stavu, zcela kompletní a až na drobné výjimky prakticky téměř původní. Takové se v běžné inzerci sotva seženou," připomíná Kočí.

Pragy se skutečně prodávají na internetu velmi málo. A když, cena dosahuje vyšších statisíců až dvou korun dle stavu a originality.

Milovníky historických vozů Škoda by mohla nalákat 105 s nájezdem 834 kilometrů. "Tento exemplář jsem nechal dokonce dvakrát ověřit, a to jak soudním znalcem, tak sběratelem a expertem na tyto typy škodovek. Původní majitel auto odložil do garáže a dokonce natřel původní matky a šroubky antikorozním ochranným lakem," popisuje Kočí.

Jistou anomálií v nabídce je "nečeskoslovenský" stroj, Kawasaki KZ 1000 v policejním provedení. Má jít o raritní motocykl v originálním severoamerickém policejním provedení, je plně provozuschopný a funkční a v originálním stavu.

Součástí výbavy je i policejní uniforma sboru ze St. Louis. "Je to úžasná sběratelská záležitost, kterou nikdo nepřehlédne. Když jsme na našich stránkách zveřejnili podzimní nabídku, kde se mohou lidé v předstihu do aukce přihlásit, první zájemci se přihlásili právě na tento stroj," přiznává Kočí.

Celkem se má dražit dvacet strojů, z toho 13 motorek a sedm vozidel. O každém z nich by se dalo psát dlouho, ať už proto, že má zajímavou historii, výbavu, hodnotu či pozoruhodný stav.

Zmiňme tedy alespoň ještě některé působivé exempláře. Jedním z nich je Tatra 700, u níž by se mohlo stát, že překoná dosavadní aukční rekord na Retro Garáži. Dražit se bude od částky jeden a tři čtvrtě milionu korun. Před dvěma lety se v Lysé vydražila Škoda 100 za 1,85 milionu.

Autor fotografie: Retro Garáž Jawa 250/559 Panelka v tombole Na Retro Garáži se tradičně dá přijít k motocyklu i jinak než přeplacením ostatních zájemců v aukci či zakoupením stroje v halách, kde probíhá burza. Pavel Kočí vždy věnuje jeden stroj do tomboly. Vyhrává tedy buď klasická vstupenka, anebo je možné si koupit víc lístků a zvýšit tak svou šanci na výhru. Letos bude motorka historicky nejhodnotnější, jde o Jawu 350/559 Panelku s "revmaplechy" v původním stavu, funkční a dokonce s originálními doklady.

Tatra 700 pochází z roku 1996, vyrobeno bylo jen 40 strojů této série. Jde o pravidelně servisované vozidlo v originálním a pečlivě udržovaném stavu, prvním majitelem bylo dle technického průkazu Ministerstvo zdravotnictví, poté bylo vlastněno sběratelem, který se zabývá servisem těchto tatrovek.

Zajímavé bude také sledovat, za kolik se vydraží Wikov 7/28 v provedení sanitka. Vůz pochází se sbírky olomoucké Veteran Areny. Na jaře se stejný typ prvorepublikového modelu z Prostějova, avšak v provedení valník, vydražil za 1 650 tisíc.

Budou se dražit také dva vozy Praga - Picollo Kabriolet a Lady Tudor-, krásný patinový Rapid, Jawa Bizon, která dnes patří mezi vyhledávané netradiční motorky a samozřejmě malé motocykly tak zvaně "od koruny", což je na Retro Garáži tradice už od dob jejích počátků.

Ne jednu z položek se ale Pavel Kočí prý těší obzvlášť, možná právě proto, že jde o další raritu, která z nabídky veteránů vybočuje právě proto, že to ani veterán není.

Jedná se o Jawu 50/555, tak zvaný New Pionýr z roku 2006, který vyrobil Pavel Brída z firmy Motoscoot. Měl připomenout 50 let od založení značky, dostal spalovací motor, licenční čtyřtakt Honda, a vyrobilo se 555 kusů.

"Aukční kus je první vyrobený s pořadovým číslem 0000001, bude se dražit od koruny a nemá rezervu," dodává Pavel Kočí. Na jaře rovněž do tradiční nabídky vsunul jednu takovou raritu, Čezetu 506/02 alias elektrické "Prase". Ta se vydražila za 153 tisíc.

Na další stroje se podívejte do galerie.