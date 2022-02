Renault v Rusku zastaví výrobu. Kvůli komplikacím na hranicích nemá díly

Francouzská automobilka Renault oznámila, že kvůli vynuceným problémům v dodavatelských řetězcích nemá dost součástek a musí zastavit výrobu ve svém moskevském závodě.

Výrobní odstávka má trvat od 28. února do pátého března. Přesným důvodem jsou podle vyjádření firmy "zvýšené kontroly na hranicích tranzitních zemí", jež znemožňují dostat do Ruska tolik dílů, kolik by bylo zapotřebí. O které země se jedná, zástupci firmy neuvedli.

Francouzská skupina rovněž v pondělí 28. února zastaví několik výrobních linek v závodě AvtoVAZ v ruské Togliatti. Příčinou je dlouhodobý nedostatek elektronických součástek. Zástupci AvtoVAZu ale zastavení výroby odmítli dát do souvislosti se sankcemi vůči Rusku, prohlásili jen, že situaci nadále monitorují.

Šéf skupiny Renault Luca de Meo již dříve prohlásil, že více než 90 procent součástek, které AvtoVAZ používá, jsou místní, ruské výroby. Podle finanční ředitelky Clotilde Delbosové pak je AvtoVAZ soběstačný i finančně a nepotřebuje peníze od svého vlastníka.

AvtoVAZ je se svou značkou Lada lídrem ruského trhu s novými auty, pro skupinu Renault je Rusko druhým největším trhem po domovské Francii. V Rusku má tržní podíl ve výši takřka čtyřiceti procent.

Oborový magazín Automotive News Europe uvádí, že sankce vůči Rusku v souvislosti s jeho útokem na Ukrajinu mohou z evropských automobilek nejvíce poškodit skupiny Volkswagen, Stellantis a právě Renault.

VW a Stellantis mají továrny v ruské Kaluze. Tamtéž působí i velcí dodavatelé Magna, Continental a Visteon. Vyrábí se zde například Škoda Rapid pro ruský trh. Stellantis navíc v lednu oznámil, že chce v Kaluze vyráběné dodávky Peugeot Expert, Opel Vivaro and Citroёn Jumpy vyvážet od února i do západní Evropy.

V Rusku pak auta vyrábí nebo sestavuje i Mercedes-Benz a BMW a ve spolupráci s firmou Sollers zde vznikají i lehké užitkové Fordy.

Jak mohou sankce dopadnout na zahraniční firmy, se v roce 2018 ukázalo v Íránu. Skupiny PSA (dnes Stellantis) i Renault tehdy musely uzavřít své továrny v zemi. Podle Automotive News Europe to PSA stálo v prodejních číslech stovky tisíc automobilů.