Nástupce elektrické Dacie přijede už za dva roky. Renault slibuje i nový Scénic

Elektrická Dacia Spring je prodejní hit. Za necelý rok posbírala rumunská automobilka na nejlevnější elektromobil v Evropě 46 tisíc objednávek. Přesto se auto na trhu příliš dlouho neohřeje. Už za dva roky totiž přijede nástupce, který by měl být podobně velký. A mateřský Renault pak od roku 2030 nebude prodávat nic jiného než elektromobily.

"Mezi roky 2022 a 2025 představí skupina Renault (patří do ní Renault, Dacia, Lada, Alpine a Mobilize - pozn. red.) 27 nových automobilů," uvedl na páteční prezentaci finančních výsledků její šéf Luca de Meo. Polovina z novinek bude spadat mezi kompaktní nebo větší auta, to znamená od třídy aut velikosti VW Golf směrem nahoru. Děje se tak v souladu s už dříve nastolenou strategií automobilky, která se chtěla zaměřit na výdělečnější segmenty, zároveň ale díky tomu vyrábět i o něco méně aut. Řada z novinek také bude mít elektrický pohon.

Hned jedenáct nových modelů bude mít premiéru za dva roky, o jaké vozy půjde, ale de Meo prozradil jen zčásti. Pro zájemce o dostupný elektromobil bude pravděpodobně nejdůležitější zpráva, že v roce 2024 se na trh dostane nástupce Dacie Spring, nejlevnějšího elektromobilu v Evropě. Auto bude stát na elektrické platformě CMF-AEV, podobně jako současná generace. Dá se očekávat, že půjde opět o městský crossover či SUV, bližší podrobnosti ale automobilka zatím neodhalila.

Novinka bude mít každopádně na co navazovat. Současný Spring, vycházející z čínského Renaultu City K-ZE a rovněž vyráběný v Číně, má na svém kontě za necelý rok prodeje 46 tisíc objednávek. Podle de Mea jde o výrazný úspěch a například ve Francii, kde jsou elektromobily zvýhodněny státními pobídkami, se malá Dacia stala v lednu třináctým nejprodávanějším autem. Předstihla tak i elektrický bestseller Renault Zoe. Připomeňme, že v Česku se auto nabízí ve dvou výbavách za nejméně 464 900 korun, má výkon 33 kW a na jedno nabití ujede papírově 230 km.

Luca de Meo rovněž zmínil další zajímavý model, který se do budoucna chystá, a sice nástupce Renaultu Scénic, který by dokonce měl nést stejné jméno. Stát bude na platformě CMF-EV, kterou má i aktuální novinka Mégane E-Tech, už se ale nebude jednat o MPV. Scénic se má podle francouzského magazínu L’Argus přetransformovat v SUV, jehož předobrazem by měl být zatím bezejmenný koncept plánovaný na letošní květen. Že půjde o předvoj blíže nespecifikovaného budoucího sériového automobilu potvrdil během prezentace i samotný de Meo.

Chystaný koncept má ztělesňovat přístup francouzského výrobce k udržitelnosti, bude z recyklovaných i recyklovatelných materiálů a pohánět ho bude vodíkový pohon. Zmíněný francouzský magazín dále předpovídá, že produkční Scénic bude mít délku mezi 4,4 a 4,5 metru (půjde tedy o větší auto, než je chystaný Austral). Podle zveřejněného plánu by pak měl mít premiéru také v roce 2024.

Už dříve bylo oznámeno, že za dva roky přijede elektrický pokračovatel Renaultu 5, který zřejmě dostane i sportovní verzi od Alpine, na stejném základu CMF-BEV pak vznikne také duchovní následovník Renaultu 4. Podle dřívějších informací by R4 měl být více podobná vozům SUV a měl by dostat také užitkový derivát. Už loni také de Meo naznačil, že by nová R5 mohla stát kolem půl milionu korun, což by teoreticky mohlo znamenat snížení ceny chystaného nástupce Dacie Spring.

Alpine pak vedle vlastní verze R5 chystá na rok 2025 i elektrické SUV GT X-Over na platformě CMF-EV, o něco později pak přijede plně elektrický nástupce kupé A110. Elektrifikace se dostane rovněž do segmentu užitkových vozidel, už letos přijede elektrická verze dodávky Kangoo, příští rok pak půjde do zásuvky zapojit i osobní verzi stejného modelu. Během letošního roku se do prodeje dostanou rovněž vodíkové užitkové automobily vycházející z Masteru. Pod značkou Mobilize pak letos i příští rok přijedou účelově navržené modely mimo jiné pro sdílení, případně dlouhodobé pronájmy.

Renault jako značka, nikoliv tedy celá skupina, pak bude od roku 2030 prodávat jen elektromobily. Na druhou stranu Luca de Meo připouští i jakýsi plán B s tím, že "zákazník má vždy pravdu". "Pokud se trh tak rychlé elektrifikaci nepřizpůsobí, máme v Renaultu proveditelný plán B se znalostmi a platformami v oblasti hybridů," uvedl.

Hybridům se daří v modelu Arkana, kde tvoří asi 60 procent prodejního mixu, v případě chystaného kompaktního SUV Austral by to mělo být podobné. Základem jeho nabídky bude 12V mildhybrid s přeplňovanou třináctistovkou, poprvé se pak v Renaultu objeví i 48V mildhybridní přeplňovaná dvanáctistovka a chybět nebude ani plnohodnotný hybrid s označením E-Tech. Právě poslední jmenované ústrojí je velmi úspěšné v modelu Arkana, kde má výkon 105 kW. Austral se poprvé představí už 8. března.

Závěrem dodejme, že po dvou letech ve ztrátě se skupina Renault loni dokázala vrátit do černých čísel. Její čistý zisk byl 888 milionů eur, což je i důsledek zahájení celkové restrukturalizace automobilky, snížení pevných nákladů a zaměření se na výdělečnější modely a trhy, píše oborový magazín Automotive News Europe. V roce 2020 přitom byla skupina ve ztrátě přes osm miliard eur. Zisk přišel i navzdory tomu, že skupina prodala o 4,5 procenta automobilů méně než v roce 2020. Konkrétně to bylo 2,696 milionu vozidel.

V roce 2022 pak Renault předpovídá nadále problémy v oblasti dodávek polovodičů, kvůli čemuž odhaduje, že letos nevyrobí až 300 tisíc aut. Na druhou stranu ale pracuje s tím, že provozní marže celé skupiny stoupne z 3,6 na nejméně čtyři procenta.