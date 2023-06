Jméno tradiční, pohon moderní. Zahajujeme test elektrického Renaltu Mégane E-Tech

Francouzi si sice vysloužili pověst revolucionářů, ale přechod k elektromobilitě zvládají bez velkých gest. Nevyvíjí separátní platformy, dokonce ani nevymýšlejí nová jména. Mégane je na trhu čtvrt století a s novým pohonem chce plnit stejnou úlohu jako dřív. Sympatický hatchback se nyní na čtyři měsíce zabydlel v redakční garáži. Co jsme zjistili za první tři tisíce kilometrů?

Elektromobilů střední a nižší třídy pomalu přibývá. Nejvíc pozornosti získává úspěšné tažení Tesly následované velkými plánu Volkswagenu. Renault stojí trochu mimo světla ramp, v evropských prodejích drží páté místo. Jeho auta nejsou efektní, ale chytře vymyšlená pro všední den. Což dokládá trvalý zájem o desetiletý model Zoe.

Mégane je z podobného těsta. Stále vychází z architektury benzinového předchůdce, jen je kvůli baterii v podlaze o šest centimetrů vyšší. Celkově nabral poněkud neobvyklé tvary, designéři je však dokázali zahalit do elegantního pláště.

Kabina s dvojicí rozměrných displejů se od ostatních Renaultů moc neliší. Jen řidiče občas doběhne čtveřice ovladačů pod volantem. Vpravo je kromě stěračů a hlasitosti rádia i páčka jízdy dopředu a dozadu.

Renault má naše sympatie za to, že nepostavil další zavalité SUV. Mégane E-Tech ovšem za nižší stavbu platí místem na nohy vzadu. Vysoká podlaha nutí pasažéry krčit kolena, moc místa není ani na chodidla.

Příznivá aerodynamika nízké karoserie je ovšem jedním z triků, jíž vůz dosahuje pozoruhodně nízké spotřeby. Na ní se dále podílí neobvyklá konstrukce motoru bez permanentních magnetů a důsledně odlehčená karoserie. Má třeba hliníkové dveře a plastové víko kufru.

Udávaná spotřeba 16,1 kilowatthodiny je opravdu nízká. Navíc i v praxi dosažitelná, na čemž se shodují všechny novinářské recenze. Vycházejí ovšem z údajů palubního počítače - a kontroluje ho někdo?

Právě to byla první otázka, kterou jsme si při zahájení testu kladli. Využili jsme toho, že mobilní aplikace My Renault archivuje datum a čas každého nabíjení spolu s množstvím odebrané energie.

Po ujetí 2700 kilometrů ukázala odběr 439 kilowatthodin elektřiny, což znamená spotřebu 16,3 kWh/100 km. Továrním údajům jsme tedy velmi blízko, i když je pravda, že vůz moc netrápíme. Palubní počítač vozu ukazuje přesně o kilowatthodinu méně, což znamená odchylku přijatelných 6,5 procenta.

Kapacita baterie 60 kilowatthodin by tedy při našem mixu města, okresek a dálnic měla stačit na 370 kilometrů. To je dobrá hodnota, která při běžném rodinném provozu nenutí uživatele k využívání kapacity od nuly do sta.

Při udržování nabití mezi 20 a 80 procenty vychází dojezd kolem 230 kilometrů, což by sice nestačilo obchodnímu cestujícímu, ale české rodině po většinu roku nejspíš ano. Nutno ovšem dodat, že máme štěstí na jarní a letní počasí. Kolegům, kteří Mégane E-Tech začali testovat v prosinci, se v zimě nedařilo dostat spotřebu pod 19 kWh/100 km.

Renault slibuje rychlé nabíjení výkonem až 130 kilowattů. Slůvko "až" je zde klíčové, neboť už po dosažení 30 procent kapacity výkon rychle klesá. Ani u nejrychlejší nabíječky se tak Mégane E-Tech z 20 na 80 procent nedostane dřív než za 40 minut.

Renault Mégane E-Tech Motor: synchronní s cizím buzením

Výkon: 160 kW při 5500 až 11 700 ot./min

Točivý moment: 300 Nm při 100 až 4700 ot./min

Nejvyšší rychlost: 160 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 7,5 s

Kombinovaná spotřeba: 16,1 kWh/100 km

Baterie: vodou chlazená, Li-Ion, 60 kWh

Objem zavazadlového prostoru: 389 l

Cena: od 1 205 000 Kč

To lze Renaultu jen těžko vyčítat. Mégane není manažerská střela, ale obyčejné rodinné auto, jehož využití se dá s velkou mírou jistoty předvídat a plánovat. Takže na nabíjení se čas najde.

Kde se realita českých domácností s elektrickým Méganem rozchází zřetelněji, je cena. Začíná na částce 1 205 000 korun, což by bylo příliš, i kdyby Tesla nezlevňovala. Hlavním odbytištěm tak zatím budou firmy se zelenými závazky.