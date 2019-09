Renault chystá elektromobil takřka pro každého. Cena se má vejít do 260 tisíc korun

Odborný server Automotive News Europe přinesl informaci o tom, že francouzská automobilka Renault pracuje na prvním skutečně dostupném elektromobilu pro evropský trh. Jeho cena by se měla vejít do deseti tisíc eur, tedy asi 260 tisíc korun. Na trhu by se podle šéfa značky Thierryho Bollorého takový vůz mohl objevit do pěti let.

Když se mluví o elektromobilitě, většinou přijde řeč na Teslu nebo prémiové automobilky a jejich relativně velká elektroauta s dlouhým dojezdem a vysokou cenou. Renault má ale dlouhé zkušenosti s výrobou malých elektrických hatchbacků. Související Renault začal v Česku nabízet tři elektromobily včetně nejprodávanějšího modelu na evropském trhu Jeho model Zoe byl vloni s 37 tisíci prodanými kusy druhým nejúspěšnějším elektromobilem v Evropě po Nissanu Leaf. V první polovině roku byl druhým nejúspěšnějším typem za Teslou Model 3. V Česku začíná na 837 700 korunách. Menší Škoda Citigo-e iV se u nás bude prodávat za 429 900 korun. Podle Bollorého by francouzská automobilka mohla své zkušenosti využít k tomu, aby na trh uvedla ještě dostupnější elektrovůz, který by se i sám zaplatil. "Již nyní na našich elektroautech vyděláváme, i když jich v absolutních číslech neprodáváme mnoho," cituje Bollorého Automotive News Europe. "Podle očekávaného vývoje trhu máme odhady, že vyděláme i na levném autě," řekl šéf na právě probíhajícím frankfurtském autosalonu. Podle Bollorého se na elektroautech dá vydělat například prostřednictvím krátkodobých pronájmů, jako je třeba pražský Anytime Carsharing. Renault takovou půjčovnu s osmi stovkami hatchbacků Zoe se ziskem provozuje v Madridu. Oním levným a skutečně lidovým elektroautem by ale mohl být spíše model odpovídající Renaultu City K-ZE. To je malý městský elektromobil, který byl nedávno uveden na čínský trh a jeho cena je 61 800 jüanů, což je lehce přes 200 tisíc korun a na úrovni nejlevnějších čínských elektroaut. Vůz má 33kW elektromotor a baterii s kapacitou 26,8 kWh, která by mu měla stačit na normovaných 271 kilometrů dojezdu. Související Nejlevnější elektromobil na českém trhu? Škoda Citigo iV tak nízkou cenou překvapila Francouzská automobilka zatím ani nevyloučila, že by City K-ZE přivezla do Evropy. Pokud prý bude mít úspěch v Číně, nemusí se prodávat jen tam. Bolloré si uvědomuje realitu současného trhu. "Ne všichni si mohou dovolit a pořídit drahá elektroauta, která přicházejí na trh v současné době," řekl Automotive News. Levné City K-ZE by se v Evropě dalo prodávat třeba jako Dacia, i ta ostatně potřebuje snižovat emise CO2. Příchod další vlny elektrických Renaultů, které doplní stávající Zoe a elektroverzi dodávky Kangoo, se neočekává dříve než v roce 2022. Vozy by měly využít platformu vyvinutou společně s aliančními partnery z Nissanu.