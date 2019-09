Z veteránu elektromobil. Na ozelenění klasických aut už chce vydělávat i Volkswagen

před 1 hodinou

Ač se to veteránistům-puristům nemusí líbit, pro mnoho lidí má přestavba automobilového veteránu na elektromobil svoje kouzlo. Může se jednat o možnost záchrany zachovalé karoserie poté, co se původní spalovací motor nebo převodovka odebraly do věčných lovišť, může se jednat o řešení možného zákazu vjezdu do centra pro vozy s konvenčními pohonnými jednotkami. Ať tak či onak, na světě jsou firmy, které se na podobné úpravy specializují. Svůj elektrifikovaný historický model, klasický roadster E-Type, představil již Jaguar a nově se na podobné úpravy chce zaměřit i Volkswagen.

VW chystá elektrické retrododávky. Nadšenci už teď dělají elektromobily i z veteránů prohlédnout galerii Konkrétně se jedná o projekt nové samostatné koncernové firmy Volkswagen Group Components (VWCG). Ta vznikla k prvnímu lednu letošního roku, aby se zdůraznila její pozice jako dodavatele dílů pro koncernové značky a aby se mohla víc zaměřit na dodávku komponent pro elektromobily. Ve spolupráci se společností eClassics z Renningenu u Stuttgartu (tedy jedním ze zmíněných přestavbářských specialistů) chystá VWCG na frankfurtský autosalon premiéru elektrického klasického Brouku. Na podobných přestavbách koncern plánuje dle informací oborového německého magazínu Automobilwoche založit nový obchodní model. Základem bude technika využívaná v moderních volkswagenech. V plánovaném Brouku byste tak našli 60kW elektromotor z elektrického modelu e-up! a 36,8kWh Li-Ion baterie. Jaguar E-Type Zero: Anglická legenda dostala místo benzinového šestiválce elektromotor číst článek Elektrobrouk díky tomu může ujet až 200 kilometrů a nejvyšší rychlost je 150 km/h. Pokud byste chtěli na bateriový veterán přestavět větší a těžší auto, VWCG hovoří o možnosti nasadit techniku z nové elektrické platformy MEB, která má pohánět elektrovůz VW ID.3 i sériovou verzi konceptu Škoda Vision iV. "Společně s eClassics již pracujeme na tom, abychom techniku z elektrického Brouku mohli upravit i pro další veterány: klasický Bus nebo Porsche 356," cituje Automobilwoche šéfa VWCG Thomase Schmalla.