Radar, který měří rychlost dětí, i červené patníky. Nejzajímavější dopravní hřiště

Spojené státy a Mexiko se dohodly na novém režimu pro migranty přicházející z Venezuely, jejichž počet v posledních týdnech výrazně stoupá. Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena slíbila přijmout až 24 000 venezuelských migrantů, do země přicestují letecky. Naopak lidé, kteří se pokusí do země dostat nelegální cestou, budou bez výjimky vraceni do Mexika a přijdou o možnost žádat o azyl v USA. O dohodě dnes informovala agentura AP.

Dohoda je reakcí na dramatický nárůst migrace z Venezuely přes Mexiko do USA. Venezuelané jsou od srpna druhou nejpočetnější národnostní skupinou usilující o překročení hranic hned po Mexičanech a předstihli migranty z Guatemaly a Hondurasu.

"Ti, kteří se pokusí nelegálně překročit jižní hranici Spojených států, budou vráceni do Mexika a v budoucnu nebudou mít na tento proces (žádost o azyl) nárok. Ti, kteří se budou řídit zákonným postupem, budou mít možnost bezpečně odcestovat do Spojených států a získat zde nárok na práci," uvedl americký ministr pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkas.