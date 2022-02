Extrém mezi podvody: Fabia stočená o 760 tisíc kilometrů a zamlčované bouračky

Třetina aut v inzerátech má stočený tachometr, ukazují statistiky společnosti Cebia. V průměru mají auta z druhé ruky počitadlo kilometrů snížené o 115 tisíc kilometrů. Najdou se některé opravdové extrémy, například Škoda Fabia, u níž podvodník stočil tachometr o tři čtvrtě milionu kilometrů. Podvody se nevyhýbají ani zánovním autům z leasingu.

Podvodné praktiky při prodeji ojetin nemizí. Nejčastěji dochází k stáčení tachometru, zatajování vážné nehody a také falšování původu auta. Podle společnosti Cebia, která se zaměřuje na prověřování historie vozů z druhé ruky, byla loni v inzerátech ojetin přesně 33 % aut se stočeným tachometrem.

"V důsledku covidu frekvence podvodů mírně narostla. Kvůli uzavření provozoven a dočasně sníženému zájmu o nákup ojetého auta došlo u prodejců k propadu příjmů a někteří z nich si je vynahrazují podvodnými praktikami, u části prodejců jde o setrvalý stav. Ale před deseti lety byly podvody s auty ještě častější, to se počet stočených vozů pohyboval okolo 42 procent," říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Zdaleka největším extrémem, na který firma loni při prověřování narazila, byla Škoda Fabia, u níž byl tachometr stočený o těžko uvěřitelných 760 tisíc kilometrů. Nelze bohužel ani spoléhat na to, že by novější vozy upravený údaj o najetých kilometrech neměly. Nejmenší zaznamenané a opakované stočení bylo o tisíc kilometrů, a to u vozu v operativním leasingu, kde motivací bylo zřejmě nenajet více, než kolik povoluje smlouva.

"U starších aut dochází k méně častému stočení o více kilometrů, mladší vozy se častěji stáčejí opakovaně o menší hodnoty. Ale i starší vozy se stáčí někdy opakovaně, pokud se to finančně vyplatí, zpravidla o větší hodnoty než novější vozy. Setkáváme se i s případy, kdy je auto stočené o 300 tisíc kilometrů na hodnoty ročního vozu," říká Pajer.

Podvody se nevyhýbají ani zánovním ojetinám

Stáčení u leasingových aut je problém, který se jen velmi těžko odhaduje. Přitom auta z leasingu mají na trhu mladých ojetin image solidního zboží, u kterého je riziko podvodů menší než u aut ve volné inzerci.

"Lze na to přijít navíc velmi obtížně, záleží na tom, jak je stočení provedeno, zda došlo i k úpravám v řídících jednotkách, případně jen části z nich. Teoreticky může pomoci napojení na diagnostiku, ale pokud by například došlo k výměně jedné řídící jednotky, nelze odhalit, z jakého důvodu byla vyměněna, respektive to pak nelze považovat za stočení tachometru, pokud ostatní řídící jednotky nevykazují úpravu. Je to složité a v praxi to podle nás nikdo nekontroluje," myslí si Pajer.

Kontrola historie vozidla může pomoci jen částečně, ale pokud vozidlo nejede dlouho po stočení do servisu, je prakticky nemožné zjistit, že mezitím najelo o pár tisíc kilometrů více, než ukazuje údaj na tachometru.

Volkswagen je hitem mezi podvodníky

Auto se stočeným tachometrem je podle statistik v průměru 4,5 roku staré a prodává se za cenu průměrně 329 tisíc korun. Průměrné stočení se pak pohybovalo na 115 000 km. Třemi nejčastějšími modely se stočeným tachometrem byly Škoda Octavia, Volkswagen Passat a BMW řady 5, dále Ford Mondeo a Škoda Fabia. Pokud však budeme ve statistice evidovat pouze značky, nikoli konkrétní modely, zdaleka "nejstáčenější" jsou Volkswageny.

Přehled značek s nejčastěji stočenými tachometry v inzerátech ojetin na českém trhu. Zdroj Cebia.

1. Volkswagen 6. Ford 2. BMW 7. Toyota 3. Škoda 8. Citroën 4. Mercedes-Benz 9. Peugeot 5. Audi 10. Opel

Nikdy nebourané, dovoz z Německa

Velmi častou praktikou je falšování původu dovezených ojetých aut. Podle Cebie loni u pětiny inzerovaných aut prodejci uváděli nepravdivou informaci. Nejčastěji se uvádí původ v Německu.

"Nezřídka se lze setkat s krátkými, i jen několikadenními účelovými registracemi vozů v Německu, přestože ve skutečnosti taková auta pocházejí často z východní, jihovýchodní či jižní Evropy nebo z pobaltských zemí, setkat se lze i s vozy z Ománu, Spojených arabských emirátů, Jihoafrické republiky, Ruska či ze zemí Střední Ameriky," vysvětluje Cebia.

Mezi nejčastější podvody na českém trhu ojetých aut patří také zatajování havárií a poškození. Naprostá většina, konkrétně 99,4 % ojetých vozů nabízených k prodeji na velkých inzertních portálech, je prodávána jako nehavarovaná.

Ve skutečnosti má však mnoho inzerovaných aut za sebou závažnou nehodu, často vedenou jako totální škodu. Podle Cebie loni mělo 34 % dovezených aut za sebou velmi závažné poškození, které ale prodávající zamlčel. Mezi vozy, které jsou nejčastěji poškozené či po havárii, patří Škoda Octavia. Příčina je pochopitelná, podvody pouze kopírují oblíbenost aut v inzerci a Octavia je současně nejčastěji prodávaným ojetým vozem v Česku.

"Zatímco u tuzemských Octavií dosahuje průměrná škoda 65 000 Kč, u dovezených ze zahraničí jde v průměru o 93 000 Kč. Potvrzuje to, že vozy ze zahraničí jsou v průměru v horším stavu a dochází u nich k častějšímu zatajování havárií a poškození, než u vozů tuzemských. Podíl zahraničních ojetých vozů dovezených do České republiky, které podle pojišťoven vykazovaly větší poškození či havárii, činil 34 %," uvádí Cebia.

V galerii se podívejte na fotky vozů, které Cebia vyhledala v české inzerci a u nichž majitel zamlčel, že měly za sebou závažnou nehodu. U některých bylo přímo uvedeno, že nebylo havarované.