Číňané věří, že jejich motory vydrží věčně. Začali nabízet záruku na milion kilometrů

Když přišla Kia se sedmiletou zárukou, způsobila tím na trhu malé pozdvižení. Po čase si však na tuto skutečnost všichni zvykli a nejčastějším typem záruky zůstala ta na dva nebo tři roky s omezením na nejvýše 150 tisíc kilometrů. Teď by podobný rozruch jako kdysi Korejci chtěla způsobit čínská automobilka Chery. Ta začala na jeden z motorů nabízet záruku v délce milionu kilometrů.

Čínské automobily se sice pravidelně dostávají do žebříčku nejoblíbenějších modelů na světě, téměř bezvýhradně ale za to může velikost domácího trhu. Jinde na světě, především v Evropě, s výjimkou Ruska, ale vozy zpoza Velké čínské zdi příliš nových zájemců nepřilákaly. Změnit by to mohla akce Milion kilometrů důvěry, kterou na ruském trhu spustila automobilka Chery.

Jedná se o záruční program, v jehož rámci Číňané poskytují záruku milion kilometrů na svůj bestseller, SUV Tiggo 3. Nejde však o celé auto jako takové, ale o jeho pohonnou jednotku - nepřeplňovaný benzinový čtyřválec o výkonu 93 kW s točivým momentem 160 Nm, vyvinutý ve spolupráci s rakouskou firmou AVL. Ten je spojen s pětistupňovou manuální převodovkou či automatem CVT

Přesně tento motor by měl podle značky vydržet milion kilometrů čili prakticky celý životní cyklus nového vozu bez závady. Pokud k ní dojde, servis čínského výrobce ji bezplatně opraví, případně rovnou vymění celý motor. Jedinou podmínkou je řídit se návodem k obsluze a dodržovat stanovené záruční podmínky i servisní intervaly.

"Chceme zvýšit úroveň spokojenosti našich zákazníků, proto jim nabízíme důvěru v bezproblémový provoz motoru v délce jednoho milionu kilometrů," uvedl šéf ruské pobočky Chery Gennadij Pavlov. "Záruka na celý vůz pak zůstává omezena na pět let nebo 150 tisíc kilometrů," doplnil.

Čínský výrobce blíže nespecifikoval, jestli se podobné záruky dočkají v Rusku i další modely s logem Chery na kapotě či jestli se podobná záruka rozšíří i do dalších zemí. Vzhledem k tomu, že o modelu Tiggo 3 informuje tisková zpráva jako o prvním modelu v programu, dá se očekávat i zařazení dalších vozů. SUV Tiggo 3 se na ruském trhu prodává ve třech výbavách za ceny v přepočtu od 233 tisíc korun.

Pokud by vás zajímalo hodnocení aut podle bezpečnostních testů, jsou zveřejněné tady.