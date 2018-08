před 2 hodinami

Od 1. září letošního roku vstoupí v platnost nová emisní norma Euro 6.2, jejíž nejdůležitější součástí je měření emisí a spotřeby prostřednictvím cyklů lépe simulujících podmínky běžného provozu. Udávaná spotřeba tak bude více odpovídat realitě. Zároveň to ale znamená, že automobilky musí nechat homologovat všechny své modely, a především pro ty, které jich mají hodně, to znamená nemalé problémy a zdržení. Mezi takové automobilky patří i Škoda, které přísnější norma provětrala ceníky všech modelových řad. Alespoň nějakou dobu tak například Superb koupíte jen s naftovým motorem. Na všechny změny se podívejte do galerie.