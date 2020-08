Problémy na výrobní lince Octavie a Enyaqu. Jsme frustrovaní, tvrdí zaměstnanci Škody

Kvůli problémům se softwarem se protahuje čas při výrobě nové generace Octavie a také elektromobilu Enyaq. Zdržuje nás to, říkají zaměstnanci automobilky Škoda. Informaci přineslo čtvrteční vydání Škodováckého odboráře.

Týdeník Škodovácký odborář přiznává, že pro firmu je aktuálně nejdůležitější výroba nové generace modelu Octavia, který je pro firmu stěžejní. "Má to však jeden, respektive dva háčky. Stále přetrvává nedostatek příslušné motorizace, a navíc se k tomu přidaly velké problémy se softwarem," píše se v odborovém informačním plátku.

"Zaměstnanci jsou rozhořčení a zklamaní, chtějí přesně vědět, kdo způsobil tento problém a zároveň jak bude napraven. Většinou se totiž viníka ani sankci nedozvíme, zato když například někdo neúmyslně způsobí menší či větší závadu při montáži vozu, je výrazněji a někdy i exemplárně potrestán, včetně finančního postihu," dodávají autoři Škodováckého odboráře.

Problém údajně souvisí se softwarem a hardwarem vozů, a to jak u modelu Octavia, tak také zcela nového elektromobilu na platformě MEB Enyaq. Podle zaměstnanců auta nebyla do výroby dostatečně připravená, a tak se problémy řeší až "za pochodu" přímo na výrobní lince.

"Nový elektromobil Enyaq například ani teď, v nulté sérii, není schopen pokračovat z montážní linky v přímém toku, ale musí se odstavit a až průměrně po třech hodinách věnování se problematice softwaru může pokračovat v toku na další funkční zkoušky," vysvětluje se v týdeníku.

Podobně zadrhává i linka Octavie. Zatímco dříve u předchozí generace Octavie s jednodušší architekturou řídicích jednotek bylo mazání chybových pamětí otázkou dvou až pěti minut, u nové stejný proces trvá 30 minut a to způsobuje zacpávání testovacích válců a výpravny.

Zaměstnanci podle vyjádření v dopisu z útvaru v továrně prý "začínají být nervózní, naštvaní, dokonce si připadají, že nic neumějí, že jim to nejde jako dřív", a proto firmu vyzývají, aby zde navýšila personál, který by se mazáním chybových pamětí zabýval.

Zaměstnanci nabádají nového předsedu představenstva Thomase Schäfera, aby nastalou situaci řešil a prokázal tak své schopnosti (Schäfer se stal novým předsedou 3. srpna, více jsme psali zde).

Hlavním tématem v aktuálním vydání Škodováckého odboráře z 20. srpna je krátký rozhovor s Schäferem, který se setkal s odborářským předákem Jaroslavem Povšíkem. "S okamžitou platností patřím do týmu Škoda. Nemám žádný jiný úkol, než vést tento podnik k maximálnímu úspěchu. Nejsem člověk, který by přišel jen s tím, že za pár let bude spěchat někam dál. Naopak chci vést firmu k prosperitě," řekl v rozhovoru Schäfer.