Prémiová tma pod svícnem. Ojeté Audi A4 nestojí víc než Passat, tajný tip je benzin

V čem opravdu tkví přidaná hodnota luxusního zboží? Nekonečné téma u hodinek, košilí, košilek, pozlacených držáků na záchodovou štětku a samozřejmě u aut. I když právě tam loni poněkud utichlo. Nejžádanější z plebejských vozů totiž zdražily tak mocně, že dohnaly méně oblíbené prémiovky. Otázka dnes nezní, proč připlácet za Audi A4, ale proč se mu za běžnou cenu vyhýbat.

Aby nedošlo k omylu: Audi A4 není a nemůže být volbou založenou na poměru cena/výkon. Spíše než užitnými vlastnostmi zaujme vytříbeným dojmem a kvalitou zpracování. Interiér je méně prostorný než v Passatu, víc místa najdete dokonce i v podstatně levnější Octavii.

To ovšem není chyba, nýbrž vlastnost. Každý přece nevozí v kufru sekačku na trávu a na zadních sedadlech urostlé volejbalisty. Svou cenu má i hezky zpracovaný interiér, jemně vyladěné ovládání a nízká hladina hluku. Manažerské auto postavené na vyšší kilometrové nájezdy k tomu přidá odolnou mechaniku, pohodlná sedadla a výkonné světlomety.

Řeč je zejména o čtyřletých až šestiletých autech současné generace s interním kódem B9, která přišla na trh v létě 2015. Dnes jejich ceny klesají pod půl milionu korun, čímž se dostávají proklatě blízko Passatu. Nejpřístupnější jsou chudší a méně žádané verze, zejména s karoserií sedan. Kombi běžně vyjde o šedesát tisíc dráž, ceněným zpestřením jsou vozy s atraktivním sportovním vzhledem S-Line a vůbec nejvýš stojí zvýšená, oplastovaná verze Allroad.

V bazaru nejčastěji najdete specifikaci "služebního auta do milionu korun", tedy čtyřválec 2.0 TDI s dvouspojkovým automatem S-Tronic. První dobrá zpráva je, že jde výhradně o motory nové generace (EA288), jichž se netýká aféra Dieselgate. Přestože výrobce i u nich dodatečně upravoval emisní software, nešlo o tak významné zásahy jako u motorů starších, kde zpřísnění laťky zrychlilo únavu některých drahých komponent.

Nejvíc jistoty nabízí ručně řazená převodovka, ale chybu neuděláte ani s automatem S-Tronic. Má sedm stupňů, což vyvolává asociace s problematickým DSG v Golfech, Octaviích a Audi A3. Tím se nenechte zmást, Audi A4 pochází ze stavebnice pro větší auta, má agregát uložený podélně a převodovku zcela jinou, robustnější. Pravidelným výměnám oleje za pět tisíc korun neutečete, ale drahé kolapsy ovládací hydrauliky se tu nedějí.

Pokud netrávíte celé zimy na horách, nemusíte vyhledávat ani pohon všech kol quattro. Motor uložený netypicky podélně před nápravou totiž zatěžuje přední kola tak silně, že se ani na sněhu jen tak nezahrabou. Vůz je také příjemně směrově stabilní na dálnici, o to víc ho ale na okresce musíte přemlouvat do zatáček. S čímž mimochodem quattro navzdory lidovým pověrám nijak nepomáhá.

Šestiválec 3.0 TDI je na auto střední třídy hodně drahý, v bazaru ho tedy moc často neuvidíte. Avšak netřeba ho želet. Auto je s ním rychlé jako blesk, ale také servisně složitější. Počínaje šesti vstřikovači přes trojici rozvodových řetězů po čepy podvozku zatížené mnohem vyšší hmotností. Šestiválce na benzin k tomu přidávají vysokou spotřebu.

Vzácné, ale pro uživatele s omezeným rozpočtem daleko zajímavější jsou benzinové čtyřválce. Menší 1.4 TSI v prestižním autě nikdo nečeká, a tak bývá levný. Přitom jde o dynamicky dostačující a vzorně spolehlivý pohon. Ideální střed je 2.0 TSI podladěný na 140 kilowattů pomocí úsporného Atkinsonova cyklu. Není to žádná raketa, ale s lehkou nohou dokáže jezdit za sedm litrů.

Jsou-li vám tyto strojovny povědomé, jste přesně u jádra věci. I když noblesní šestiválcový pohon patří k atributům luxusního auta, pod kapotou skromnějších verzí najdete stejné motory jako v Golfu a Passatu. Což je také záruka podobných servisních nákladů. Podstatně vyspělejší a servisně náročnější je podvozek, ale na něj bývá třeba sáhnout až kolem dvou set tisíc kilometrů.

Košatější má A4 také palubní elektroniku se všemi myslitelnými asistenty, interaktivní navigací a telematickými službami. Při jejím vývoji se ale ještě nespěchalo tak jako později u Golfu a spol., takže auta opravdu dělají všechno, co mají dělat.

Ojeté Audi A4 (B9) Na trhu: od 2015

Ceny ojetin: 400 000 až 1 000 000 Kč

Vnější rozměry: 4725 (4782) x 1852 x 1415 mm

Rozvor: 2820 mm

Kufr: 480 (495) l

Motory benzin: 1.4 TFSI (110 kW), 2.0 TFSI (140 a 180 kW), 3.0 TFSI (260 a 331 kW)

Motory diesel: 2.0 TDi (100 až 140 kW), 3.0 TDI (160 a 200 kW)

K ochutnávce předností Audi A4 nám Autocentrum AAA Auto poskytlo exemplář poněkud netypický - předposlední ročník minulé generace z roku 2014. Tedy vůz technologicky starší, ale stejně robustní a uživatelsky předvídatelný.

Červený sedan už na první pohled nezapadá do typického obrazu služebního auta. A skutečně: šlo o předváděcí vůz, s nímž pak soukromý majitel za sedm let ujel jen 22 000 kilometrů. Tedy asi šedesát týdně. Téměř podezřelý příběh potvrzují servisní záznamy i celková zachovalost vozu, a to i na skrytých místech.

Lidé, kteří si domů kupují auta za milion, s nimi zacházejí trochu jinak než většinová populace, takže relativně nízké kilometrové nájezdy nejsou tak výjimečné. Na druhou stranu interiér Audi by vypadal stejně dobře, i kdyby na tachometru svítilo o nulu víc. Obecné poučení proto zní, že prémiové auto vyžaduje podrobnější prověrku historie.

Ročníky 2014 a 2015 z minulé generace lze v takovém případě také doporučit, jejich jedinou uživatelskou nevýhodou je zastaralý komunikační systém. Benzinové motory 1.8 a 2.0 TSI už tehdy měly vyřešené potíže se spotřebou oleje a kolabujícím rozvodovým řetězem, takže nemají čím nemilým překvapit. Za dnešní úrovní ale zaostávají nejméně devítilitrovou spotřebou.

Zajímavější je, že v té době se už mezi staršími diesely EA189 objevily i novější EA288. Poznáte je podle výkonu 110 a 140 kilowattů. V zachovalém stavu je lze doporučit, vyhněte se ale bezestupňové převodovce Multitronic.