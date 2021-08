Audi má nový plán: Poslední spalovací auto uvede 2025 a nebude určené pro Evropu

Audi veřejně představilo svůj plán odchodu od spalovacích motorů. Potvrdilo přitom do velké míry informace, které před dvěma měsíci prosákly do německých médií. Svůj poslední model se spalovacím motorem uvede v roce 2025, pak už budou mezi premiérami jen bateriové elektromobily.

Poslední spalovací novinka Audi má být podle německého webu auto motor und sport Q-model, tedy SUV, určená pro severoamerický trh. Podle webu Automobilwoche má jít o příští generaci nejluxusnějšího ingolstadtského SUV, typu Q8.

Odklon od spalovacích motorů je jedním ze základních bodů plánu nazvaného Vorsprung 2030 (Náskok 2030). "Nemáme žádnou jinou volbu," okomentoval postup šéf Audi Markus Duesmann. Změna ve společnosti je podle něj čím dál tím rychlejší, a tak svoji transformaci musí urychlit i Audi.

Kromě elektromobilů chce Audi do budoucna sázet i na digitalizaci a software. Tyto dvě oblasti mají vytvářet další zdroj příjmů. Marže značky má díky nim dosáhnout jedenácti procent.

Přechod má být rychlejší než u hlavní značky koncernu, Volkswagenu. "Na elektromobilitu sázíme více než jakýkoli jiný zavedený automobilový výrobce," prohlásil finanční ředitel Jürgen Rittersberger. Spalovací motory by v Ingolstadtu měly podle dnešních modelových cyklů kompletně skončit v roce 2033, kdy by se měla završit výroba zmíněné americké Q8.

Jedinou výjimkou jsou ojedinělé významné trhy, kde by spalovací motory mohly být dostupné ještě po roce 2033. Podle šéfky strategie Siljy Piehové by mělo jít především o Čínu. Tyto motory však budou vyráběny lokálně pro daný trh. O jejich vývozu jinam se neuvažuje. A s ohledem na to, že "tédéíčka" se v Číně neuchytila, konec naftových motorů je u Audi neodvratitelný.

Vývoj nových spalovacích motorů více méně stojí, stávající se mají do budoucna upravovat jen tak, aby plnily zpřísňované emisní normy. Sám šéf značky Markus Duesmann prohlásil ve starším rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung, že splnění chystané emisní normy Euro 7 je finančně velice náročné. Zpřísněné limity přitom podle něj znamenají pro životní prostředí jen zanedbatelný přínos.

U elektromobilů, do pěti let jich značka má mít v nabídce dvacet, chce Audi využít jednotný elektrický základ koncernových aut pro duhou polovinu tohoto desetiletí, platformu SSP. Již ta má snížit výrobní náklady. Dále mají podle výrobce klesnout díky velikosti koncernu VW, který mu umožňuje nakupovat ve velkém za méně a také jednotnému bateriovému článku, který koncern představil na speciální akci věnované elektromobilům v březnu. První je má využít právě sedan Audi, který na trh přijde v roce 2024. Výhodou má být i jednotný software, který vzniká v koncernové divizi Cariad.

Výsledkem má být to, že Audi bude na svých elektromodelech vydělávat stejně jako na spalovacích autech. V současné době by to již mělo platit u nedávno představeného elektromobilu Q4 e-tron, na němž značka vydělává podobné peníze jako u srovnatelné verze modelu Q3. Podle Rittersbergera by se marže měly plošně srovnat za dva až tři roky.

Jen to však k dosažení plánované 11% celkové marže stačit nemůže. V roce 2020 Audi v tomto ohledu vykázalo 5,5 procenta. Na řadu tak musí přijít nové obchodní modely. Příkladem mají být funkce, které si zákazníci budou do aut doplňovat na dálku a na vyžádání, třeba na omezenou dobu. "Náš nový obchodní model bude více orientovaný na software," říká Silja Piehová.

Další výzvou podle ní bude příchod autonomního řízení. "Autonomní vozy budou startovním bodem další obrovské transformace po našem jasném příklonu k elektromobilům," tvrdí Piehová. Takové vozy podle ní již nebudou mít nic společného s prvními benzinovými auty, které se objevily na konci 19. století. "Bude to začátek nové éry," tvrdí.