Vystavovat se zatím nebude, není místo. Muzeum dostalo Audi od Pavla Rychetského

Předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský věnoval pražskému Národnímu technickému muzeu své Audi A8 L z roku 2009. Muzeum si tím rozšiřuje sbírku aut důležitých ústavních činitelů. Vlastní už auta, která vozila Miloše Zemana, Václavy Klause i Havla, z dávnější minulosti vozy Edvarda Beneše, Masaryka, K. H. Franka i generála Eliáše.

Národní technické muzeum sídlící na pražské Letné dostalo limuzínu Audi od předsedy Ústavního soudu České republiky Pavla Rychetského. "Je institucí, která výrazně přispívá k zachování kulturního dědictví naší země. Místem, které navštěvuji po řadu let, do kterého jsem vodil své děti a později i vnoučata, aby blíže poznávaly část naší historie. S radostí muzeu předávám vozidlo, kterým jsem cestoval nejen mezi svým pražským bydlištěm a brněnským sídlem Ústavního soudu, ale i při služebních cestách po celé Evropě," vysvětlil Rychetský, proč muzeu své auto věnuje.

NTM dlouhodobě sbírá zajímavá auta po politicích. Například vlastní Tatru T700 po Miloši Zemanovi z dob, kdy byl předsedou vlády, ZIL 117 po komunistickém politikovi Lubomíru Štrougalovi, Tatru T613 po generálním tajemníkovi ÚV KSČ Miloši Jakešovi, první Mercedes po Václavu Havlovi, Škodu Superb, kterou se vozil Václav Klaus v období, kdy byl prezidentem republiky.

"Teď ostatně řešíme, že bychom převzali Škodu Superb po Miloši Zemanovi v době jeho prezidentství. Snažíme se sbírat zajímavá auta po důležitých politicích, ale mít vše také nejde, už teď máme plné depozity. Čerstvě jsme přibrali Tatru po nedávno zesnulém Karlovi Lopraisovi a ta zabírá opravdu hodně místa," vysvětluje Arnošt Nezmeškal, kurátor dopravní sbírky v NTM.

Audi A8 L je v porovnání s jinými exponáty v dopravní hale NTM velmi mladý a moderní vůz, vyrobený byl v roce 2009. Vystavovat se zatím nebude a poputuje do depozitu. "Je to rozhodně pozoruhodné auto a ceníme si ho, ale naše expozice v dopravní hale je plná, není v našich silách vystavit vše, co vlastníme. Na to bychom potřebovali tři budovy jako naše NTM," říká Nezmeškal.

Vůz je podle jeho slov v bezvadném stavu, zaměstnanci muzea jen musí zajistit, aby se mu nevybíjela baterie. "Jedno místo v autě je navíc identifikovatelné, že v něm pan Rychetský sám jezdil a řídil ho. V autě kouřil a na obložení dveří zůstaly stopy od toho, jak si oklepával cigaretu z okénka," říká Nezmeškal.

Dar, který založil dopravní sbírku

Muzeu už v minulosti některé osobnosti svá auta věnovaly. Jedním z těchto raných darů byl vůz značky Laurin & Klement, pozdější Škody Auto. Voiturette A pochází z roku 1906 a v NTM ho dostali přímo od Václava Klementa darem v roce 1935. "Věnoval nám dvě auta a první tři motorky a právě díky němu se od té chvíle datuje začátek motocyklové sbírky. Měl naše muzeum velmi rád a podporoval ho," dodává Nezmeškal.

Národní kulturní památkou je i dvanáctiválcová Tatra 80. V roce 1935 ji dostal Tomáš Garrigue Masaryk. Právě v této Tatře se v roce 1938 tajně převážely korunovační klenoty na Slovensko z obav před Němci.

Během války byl vůz ukrytý před nacisty kdesi v garáži pod hromadou pneumatik, po válce se pak musel schovávat před komunisty, než se dostal do muzejní sbírky. V 90. letech prošlo auto drobnou renovací, opravovalo se čalounění, střecha a lakování blatníků, vůz je ale jinak mimořádně původní, a je to navíc zřejmě jediná dochovaná kompletní původní Tatra 80 na českém území.

Dalším z cenných aut ze sbírky vozů po politicích je Aero 50. Když prezident Beneš abdikoval po Mnichovu a odešel do Anglie jako soukromá osoba, neměl zpočátku ani čím jezdit, v Anglii pro něj sestavili z dílů právě tento automobil Aero 50. Sluší se zmínit, že Beneš neřídil a šoféra mu zpočátku dělala jeho obětavá manželka.

Teprve později dostal od Angličanů k užívání Daimler se šoférem, ale Aero na britských ostrovech zůstalo, od soukromého majitele ho NTM odkoupilo teprve před více než deseti lety.

A protože NTM se specializuje na prezidentské vozy, nechybí jim ani první prezidentské auto Václava Havla, Renault 21 TSE. Ten Havlovi věnoval tehdejší portugalský prezident Mario Soares a auto dorazilo do Československa jen několik hodin poté, co byl Václav Havel 29. prosince 1989 zvolen prezidentem. Ve sbírce muzea je i Havlův Mercedes.