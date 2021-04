Předposlední harcovníček. Mitsubishi Space Star je drobný kus bytelné techniky

Kvalitních aut je kolem nás dost, servisně nenáročných čím dál méně. Jednoduchá, odolná a blbuvzdorná technika se totiž dnes uplatní už jen v nejmenších autech, a i těch ubývá pod tlakem rozporuplně nastavených pravidel pro emise CO2. Mitsubishi Space Star patří k posledním zastáncům hesla, že v jednoduchosti je síla. Leccos mu musíte prominout, ale tak už to při ceně pod 300 000 Kč chodí.

Automobilový trh se pod tlakem regulací smršťuje a chudne. Mizí z něj modely, které se nevejdou do skulin v předpisech. Nejde jen o luxusní koráby s vysokou spotřebou, ale i malé levné skřítky, jejichž cenový strop nedovoluje nasadit techniku tak sofistikovanou, aby mohli jezdit za požadovaných dva a půl litru na sto kilometrů.

Zůstávají hlavně modely mimoevropských značek, které mají silnou pozici v Indii a jihovýchodní Asii, vývoz na starý kontinent je pro ně jen přidružená výroba: Hyundai i10, Suzuki Swift a také náš dnešní host, Mitsubishi Space Star.

Měří 3,85 metru, takže proti Fabii nebo Fiestě je kratší jen o půl čísla. Co do šířky a výšky je to ale dospělé auto a dynamicky pojatá maska se stříbrnými kly na něm rozhodně nevypadá přehnaně. Na poměry malých asijských povozů působí celkem kultivovaným dojmem, což platí i o interiéru, obloženém materiály sice tvrdšími, ale s decentní povrchovou úpravou.

Zkrácená délka se odráží hlavně na velikosti kufru, jehož objem 235 litrů odpovídá spíš cestám na nákup než k moři. Do kabiny se ale naskládají čtyři dospělí, i vzadu mají kam s nohama a úzko jim nebude ani v loktech. Auto do města by mělo dovolit snadné nastupování, což tady funguje díky vyšší siluetě i uchycení sedadel. Space Star je například o tři a půl čísla vyšší než Octavia.

Japonci chrlili do světa miliony tříválcových motorů dávno před Fabií HTP. Proto nás nepřekvapuje, že i dvanáctistovka Mitsubishi běží kultivovaně a potěší okamžitými, snadno odhadnutelnými reakcemi na plyn.

Kdo nechce řadit, za dvacet tisíc dostane automat CVT s plynule proměnným převodem. Díky hydraulickému měniči se rozjíždí medově hladce a na podřazení nepotřebuje pauzu, poměry se mění plynule i pod plynem. Do města ideální řešení, navíc dobře sladěné se spodově táhnoucím motorem, který nepotřebuje moc vytáčet.

Kultura jízdy odráží cenovou kategorii. Všechno slyšíte, všechno cítíte, nad 100 km/h začíná být v autě hlučno. Při bezprostředních reakcích podvozku i motoru to ale může být i zábavné. Jen pozor na to, že měkčí pérování se na větších dírách nechá nachytat a pustí dovnitř tvrdší rázy.

Výhodou je ovšem absence složitých a choulostivých technologií jako přímé vstřikování paliva nebo přeplňování. Tříválec MPI s rozvodovým řetězem pojede věčně a můžeme-li vycházet ze zkušeností z předchozího Coltu, žádnou zradu nepřichystá ani podvozek. Musí totiž vydržet i na cestách Indonésie, Vietnamu a Filipín, kde je tohle auto doma.

Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Motor: benzinový 3válec, 1193 cm3

Výkon: 59 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 106 Nm při 4000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 173 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13,5 s

Kombinovaná spotřeba: 4,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 235 l

Cena: od 289 850 Kč

Jistěže jednoduchost nemá jen výhody. S chabými světly a plochými sedadly by to rozhodně nebylo na pravidelné delší cesty, ale v této třídě jen málokdo nabídne lepší. Naopak cena 269 850 Kč za motor 1.0 MIVEC, klimatizaci a pětiletou záruku patří mezi konkurenty k těm nižším.

Mitsubishi mimochodem nedávno zvažovalo, že odejde z Evropy. To si nakonec celá aliance rozmyslela, a i když nové modely budou vycházet z Renaultů, o servis dnešních i starších vozů bude nadále postaráno.