Ze sbohem je nashle. Mitsubishi by nakonec mohlo uvést příští rok v Evropě nový model

Na přelomu července a srpna japonská automobilka oznámila, že zastavila vývoj dalších modelů pro Evropu. To znamenalo, že od příštího roku by značka měla v Evropě přežívat jen s malým vozem Space Star, pick-upem L200 a skladovými zásobami již přihlášených crossoverů ASX, Eclipse Cross a Outlander. Teď to ale vypadá, že firma svoje rozhodnutí částečně přehodnotí.

Důvodem k takovému rozhodnutí bylo to, že se Japonci chtěli, v souladu s plány celé aliance Renault, Nissan, Mitsubishi, víc zaměřit na trhy, kde dosahují větších zisků, tedy především jihovýchodní Asii. Související Sbohem, diamanty. Mitsubishi opouští Evropu, na vině je koronavirus i elektromobilita V Evropě by značka navíc musela bojovat s přísnými limity CO2 a zostřenými emisními normami. Padlo tedy rozhodnutí zmrazit vývoj evropské verze nového Outlanderu (ač je stávající generace jedním z nejprodávanějších plug-in hybridů v Evropě), s ohledem na emise neupravovat letité SUV ASX a také pro starý kontinent nemodernizovat crossover Eclipse Cross. Všechny tři modely jsou přitom bestsellery japonské značky. Nyní to ale vypadá, že v centrále rozhodnutí ještě upraví. Německý web Autohaus.de cituje videozprávu tamního šéfa zastoupení Kolji Rebstocka, která se objevila na dealerském portálu. Hovoří v ní o uvedení plug-in hybridní verze Eclipsu Cross. Podle webu Automotive News Europe probíhají jednání o uvedení tohoto modelu také ve Francii. Právě plug-in hybrid je přitom jednou z chystaných novinek pro modernizaci modelu Eclipse Cross, kterou automobilka plánuje uvést na trh během příštího roku. Rozhodnutí dostat tuto verzi v tomto světle logické, hybridy do zásuvky se poslední dobou prodávají díky státním dotacím v Evropě velice dobře. Související S emisemi prý švindlovalo i Mitsubishi. Japonce vyšetřuje německá prokuratura Nejvyšší vedení Mitsubishi o hybridním Eclipsu Cross zatím mlží. Celoevropské zastoupení hovoří o "čisté spekulaci", centrála v Japonsku se omezila na prohlášení o tom, že auto bude dostupné na vybraných trzích. Bližší podrobnosti zatím nejsou v současnosti známy ani českému dovozci. "Zatím platí to, o čem jsme informovali dříve, tedy že Mitsubishi nebude v Evropě uvádět nové modely," řekl Aktuálně mluvčí zastoupení Marek Vodička.