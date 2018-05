před 54 minutami

Rodinnými kombíky se to v českých autobazarech jen hemží. Největší zájem je tradičně o škodovky. V ceně do 300 tisíc korun najdete ale i celou řadu dalších zajímavých aut, některé z nich i od luxusních značek. Přinášíme 20 tipů na ojetý praktický vůz včetně příkladu s najetými kilometry a cenou. Podívejte se do galerie.

autor: Jan Markovič | před 54 minutami