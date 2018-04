Prodejci ojetin stáčejí počítadla v průměru o 130 tisíc km. Evropská komise chystá protiopatření

před 2 hodinami

Evropská komise by mohla zavést v celé Evropské unii opatření proti stáčení tachometrů u ojetých vozidel. Zprávu o boji proti stáčení s výzvou EK přijal výbor pro dopravu evropského parlamentu a chystá její předložení europoslancům. Tvrdí to europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Podle Zdechovského má podvodně snížený počet ujetých kilometrů pět až 12 procent prodávaných ojetých automobilů. U starších ojetin to je až 20 procent v rámci vnitrostátního prodeje a u dovážených ojetin 30 až 50 procent.

Počítadla osobních automobilů jsou v průměru stočená o 130 000 km, u dodávek se pravdivý údaj liší o více než 200 000 km. Zákazníci následně kvůli vyšší ceně vozidla se stočeným počítadlem kilometrů zaplatí v rámci celé Evropské unie o 9,6 miliardy eur ročně navíc.

"Komise byla dosud přesvědčená, že by na to stačilo národní řešení. Jenže studie ukazují, že největší problém je s automobily z dovozu, a proto je nutná spolupráce a vzájemná výměna dat mezi všemi státy," tvrdí Zdechovský.

Řešením by podle něj měl být tzv. car-pass, tedy zvláštní kartička, kam by se při každé návštěvě servisu a technických prohlídkách povinně zaznamenával stav ujetých kilometrů. Podobný systém funguje například v Belgii a letos má být zavedený na Slovensku.

Další řešení pro zamezení stáčení km by mohlo být iniciováno výrobci. V každém novém autě je dnes chráněná oblast čipu, kam se všechny manipulace s autem ukládají. Záleží jen na výrobci, jestli do tohoto prostoru umožní zanášet i tyto hodnoty. Nákladné by to rozhodně nebylo.

Zdechovský také upozornil i na problém automobilů s nefunkčními nebo odstraněnými filtry pevných částic (DPF). Podle ÚAMK jezdí v ČR až milion aut bez filtru nebo s poškozeným filtrem. Problém se objevil zhruba před sedmi lety, kdy byly filtry první generace na konci své životnosti.

Nákup nového filtru byl totiž extrémně drahý a fakticky se blížil zbytkové hodnotě vozu. Dalším důvodem odstraňování filtrů byl cílený výkup kvůli obsahu drahých kovů.

Na to zareagovali prodejci slevovými nabídkami nových filtrů i různé profesní organizace včetně Svazu dovozců automobilů větší osvětou. Upozornili například na možnost regenerace filtrů, která není tak nákladná, i na nebezpečí nefunkčních náhražek, které se na trhu objevují.