Auta, nebo cyklisté? Co slibují politici pražským motoristům před volbami

Piráti

Primátorem Prahy je momentálně Zdeněk Hřib z Pirátů, který je zároveň také jedničkou kandidátky strany pro nadcházející volby. Hned v úvodu části věnované dopravě slibují Piráti ve svém programu změny v parkování. V praxi by strana chtěla mít v každé městské části i menší parkovací zóny, obsluhující jen její území.

Dále by také chtěla nastavením poplatků motivovat dojíždějící, aby využívali více záchytných parkovišť typu P+R, která jsou většinou na okraji města, parkování mimo ulici nebo carsharingu, a tím tak uvolnili kapacity pro rezidenty nebo řemeslníky. Zároveň Piráti také slibují, že spolu se Středočeským krajem vybudují nová parkoviště P+R a B+R (pro kola) navazující na městskou a příměstskou dopravu. Podporovat také chtějí parkoviště třeba u pošt nebo zdravotnických zařízení.

Parkování je obecně velké pražské téma. Piráti by rádi také upravili cenu dlouhodobých parkovacích oprávnění tak, aby "zvýhodňovala environmentálně šetrná vozidla". Zároveň by dle strany měli mít rezidenti určité kredity, které by opravňovaly k parkování jejich návštěvy nebo řemeslníky.

"Podpoříme rozvoj carsharingu, aby lidé nebyli nuceni vlastnit a starat se o auto, které jim pak více než 90 procent času jen stojí," stojí také v programu. Rozvoj sdílených druhů dopravy, respektive městské hromadné dopravy tak, aby se Praha více přizpůsobila chodcům nebo cyklistům a "byla lépe připravená na klimatickou změnu", je další velké téma, které Piráti ve svém programu akcentují. Zahrnuje to například dostavbu tramvajového okruhu, stavbu metra D, větší motivaci cestujících k využívání MHD, sdílených druhů dopravy, jízdy na kole či chůze pěšky, posílení páteřních linek městské dopravy, podporu nízkoemisní dopravy nebo snahu o odvedení tranzitní nákladní dopravy mimo území Prahy.

Stavět se mají nové cyklostezky, kterými by cyklisté měli projet celým městem "bez strachu kolize s auty". Změnit se má i přístup k chodcům, Piráti by chtěli rušit některé semafory na přechodech a křižovatkách, které jsou podle nich nadbytečné. Vytvořit se mají nové pěší i obytné zóny, zároveň by strana z obytných částí ráda odvedla dopravu.

Hromadné dopravy se týká urychlení přechodu na nízkoemisní a bezemisní vozidla, v ideálním případě by autobusy nakoupené od roku 2026 měly z 80 procent spadat právě do této kategorie. To znamená hybridní či elektrický nebo vodíkový pohon. "Čtvrtina ze současných řidičů osobních automobilů dá do pěti let přednost veřejné dopravě, sdíleným dopravním prostředkům, chůzi či jejich kombinaci," popisují ideální stav Piráti. V jiné části programu je pak k ekologickým druhům dopravy ještě další poznámka: "Přehodnotíme stavební záměry vedoucí k nárůstu individuální automobilové dopravy."

Vedle nízkoemisních druhů dopravy, které mají pomoci také snížit znečištění vzduchu, chtějí Piráti rovněž testovat a podporovat autonomní silniční vozidla včetně autobusů, podpoří také "testování doručovacích a později i osobních dronů a dalších nových prostředků individuální a hromadné dopravy".