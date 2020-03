Praha schválila plán rozvoje dobíječek pro elektroauta. Před památkami stát nebudou

Dobíjecí stanice pro elektromobily nebudou smět být v úzkých ulicích Prahy nebo před památkami a nesmí bránit chodcům v chůzi. Vyplývá to z dokumentu jejich rozvoje v hlavním městě, který dnes schválili pražští radní.

Cílem rozvoje elektromobility je snaha zlepšit životní prostředí. Plán nastiňuje rozvoj do roku 2030. V Praze je nyní asi 200 veřejných dobíječek a další mají soukromé firmy. Majitelé elektromobilů mohou v Praze zdarma odstavit vůz v parkovacích zónách.

Vznikat by měly dva druhy dobíjecích stanic, a to podle umístění. První možností je pomalé dobíjení, kdy stanice dokáže přenést výkon do 22 kW. Ty by byly na místech, kde není třeba s dobíjením vozů spěchat.

Rychlejší dobíjecí stanice dokáže nabíjet s výkonem vyšším než 22 kW. Takové často obsahují i možnost pomalého dobíjení. "V případě preferovaného rychlého dobíjení je tedy možné počítat přirozeně i s pomalým dobíjením, dokonce i samostatně bez rychlého dobíjení," píše se v dokumentu.

Každá stanice bude splňovat několik základních parametrů. Mezi nimi je mimo jiné, že kolem sebe musí nechat prostor pro chodce a cyklisty alespoň 1,5 metru, nesmí bránit chodcům v průchodu, musí být v souladu s okolním mobiliářem a nesmí znemožnit výsadbu stromů. Zároveň musí být pouze v ulicích širších než 12 metrů a zakázáno bude stavět je před památkami či v jejich okolí.

Plán rozvoje počítá se čtyřmi typy lokalit, a sice takzvaným rostlým městem, což zahrnuje třeba historické centrum, blokovým městem, tedy například Vinohrady či Dejvicemi, rodinnou zástavbou a modernistickým městem, kam spadají například sídliště či nové bytové komplexy. Pro každý ze zmíněných typů města pak doporučuje jinou strukturu dobíjecích stanic.

Vedení města již v minulosti řeklo, že počítá s tím, že bude možné dobíjet auta z lamp veřejného osvětlení. Kvůli tomu bude postupně měnit kabely, které lampy napájejí. Stát podle svých odhadů počítá s tím, že do roku 2030 by v České republice mělo být až 300 000 elektromobilů. Třetina z nich má být v Praze.