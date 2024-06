Prahu zaplavily vosy. Metropolí se prohnalo přes 400 italských skútrů Vespa

Praha o víkendu hýřila barvami. Ulicemi se projely skútry italské značky Vespa. Konal se už tradiční, v pořadí dvanáctý sraz PragoVespa. Letos se jízdy účastnilo 419 strojů.

Fanoušci italských skútrů se opět sjeli na sraz a vyrazili do pražských ulic. Jde v podstatě o největší svátek milovníků Vesp v Česku. V sobotu odpoledne vyjeli do ulic, jízdy se účastnilo 419 strojů. Loni to bylo lehce přes 430, předloni 409.

Trasa vedla z HG Sport Sportcentrum Troja a kolona se tradičně zastavila na Václavském náměstí. Vyhlídková jízda je sice jedním z vrcholů akce, sraz ale probíhá během celého víkendu. Pořádá ho Vespa Club Praha ve spolupráci s tuzemským zastoupením Vespy.

Organizátoři si pochvalují, že se letos vybralo v charitativní sbírce pro Kapku naděje celkem přes 40 000 Kč, a to i díky disciplíně, ve které se mělo co nejpomaleji sprintovat.

Akce každoročně přiláká i mnoho účastníků ze zahraničí, například z Německa, Rakouska a samozřejmě domovské Itálie. Podle organizátorů ale dorazil i jeden účastník z Indonésie. Podívejte se do galerie.