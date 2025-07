Redukovaný design i kufr. První jízda s novou generací Audi A6 Avant v Česku

Na první pohled je všechno tak, jak to majitelé nejoblíbenějšího modelu Audi v Česku znají z minulých generací. Řidič si v dobře odhlučněné kabině užívá, jak auto tiše pluje krajinou, jak nicotný je odpor vzduchu v konfrontaci s aerodynamickou karoserií, jak podmanivý umí být zvuk šestiválce pod kapotou. A dokonce i staronové označení A6 autu zůstalo, i když mělo tentokrát namále.

Nelze si ale nevšimnout významného posunu ve stylu. A6 je teď mnohem sportovnější, což se zdá být pragmatickým rozhodnutím, když už si ekologie žádá konec chromů. Chrom zmizel nejen z karoserie, ale i z interiéru, kde jej převážně nahradily pěkně zpracované plasty. Pokud se to celé zabalí do sportovního kabátu, pak lze dokonce mluvit o přirozené evoluci. Vždyť kdo by potřeboval házet odlesky do okolí, když je k dispozici temně výhružný black paket s černými elementy.

Sportovnost jde ovšem také ruku v ruce s lepší aerodynamikou. Naměřené Cx = 0,25 je nejnižší, jakého kdy Audi se spalovacím motorem dosáhlo, což ovšem významně pomáhá i spotřebě.

Když se nový styl Audi snaží nějak popsat, pak zpravidla mluví o "redukovaném designu". Člověk se musí ptát, v čem bylo pět předchozích generací A6 designově neredukovaných - z jejich přímočarých, jednoduchých linií si může konkurence brát příklad, jak postavit auto, které stárne pomalu a nenápadně.

Dokazatelným faktem ale je, že novinka je o šest centimetrů delší, zatímco rozvor náprav zůstal stejný. Centimetry navíc se rozpustily na obou koncích karoserie, opticky krátký převis zůstal vpředu, delší pak vzadu.

V zadní části karoserie zaujmou baculaté blatníky, které připomínají sportovní verzi RS s rozšířeným rozchodem. Vpředu zase překvapí docela velké světlomety, které na rozdíl od úzkých "čárek" elektrické A6 e-tron dodávají autu docela jiný výraz. Zvláštností je, že reflektory jsou opticky zasazeny nad úroveň čelní masky. Té Audi stále říká Singleframe, i když na rozdíl od minulosti jde o tvarově komplikovanější entitu, která, zejména v tmavých tónech karoserie, nemá na první pohled jasně patrné ohraničení.

Sportovní vzhled novinky se podle automobilky negativně neprojevil na vnitřním prostoru pro posádku, zůstal víceméně stejný. Neplatí to ovšem o místu pro zavazadla, ten se mezigeneračně zmenšil. Podle zvolené verze má nyní v rozmezí od 404 do 503 litrů, zhruba o 60 litrů méně než dříve.

Na českou premiéru dorazilo A6 s karoserií kombi, sedan by se k nim však měl přidat už na konci července. Motory jsou do začátku dva, dvoulitrový čtyřválcový diesel s výkonem 150 kW (204 k) a také třílitrový benzinový šestiválec s výkonem 270 kW (370 k). Obě verze mají ve výbavě sedmistupňovou automatickou převodovku S-tronic, standardem pro český trh je i pohon všech kol quattro. Samozřejmostí je v obou případech také 48voltový mildhybridní systém, který z energie našetřené z brzdění vykrývá případné prodlevy výkonu spalovacího motoru při rozjezdu nebo řazení. A zjevně ušetří i nemálo paliva.

Třeba právě benzinový třílitr si na seznamovací trase v okolí středočeského Benešova vystačil v průměru s osmi litry paliva na sto kilometrů, což je při vzpomínce na koncernové zážehové šestiválce z minulých dekád fantastické číslo. I když v Česku nejoblíbenější třílitrový šestiválcový diesel přijde až koncem roku, jeho benzinový protějšek by neměl zůstat bez povšimnutí.

Nabídku pohonných jednotek záhy doplní i plug-in hybridní verze kombinující dvoulitrový zážehový čtyřválec s elektromotorem, přičemž čistě na elektřinu by měl hybrid do zásuvky zvládnout 100 kilometrů.

Na přání může auto dostat vzduchový podvozek nastavitelný v rozmezí 30 milimetrů, OLED světla s proměnnou grafikou nebo natáčecí zadní nápravu.

Ceny v současnosti dostupných verzí A6 Avant začínají na 1 716 000 Kč (150kW nafta), plug-in hybrid vyjde nejméně na 1 774 900 Kč, benzinový šestiválec 3.0 TFSI je k mání od 1 945 900 korun.