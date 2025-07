Rusko plánuje do konce roku přijmout až milion indických pracovníků. Podle The Moscow Times to uvedl šéf Uralské obchodní a průmyslové komory Andrej Besedin. Země čelí rostoucímu nedostatku pracovních sil kvůli probíhající válce na Ukrajině i dlouhodobým demografickým problémům.

"Byly uzavřeny dohody zejména s Indií. Co jsem slyšel od svých indických kolegů, do konce roku přijde do Ruska, včetně Sverdlovské oblasti, milion pracovníků z Indie," řekl Besedin. V Jekatěrinburgu by měl být otevřen nový indický konzulát, který se bude o indické dělníky starat. Zahraniční pracovníci mají pomoci zejména v hutních a strojírenských firmách ve Sverdlovské oblasti, odkud mnoho místních odjelo bojovat na Ukrajinu, píše The Moscow Times. Související Lukašenkovi docházejí lidé. Do Běloruska míří desítky tisíc cizinců, sousedé se bojí Besedin také zmínil, že probíhá diskuse o příchodu pracovníků z dalších zemí, jako je Severní Korea nebo Srí Lanka. Podle něj jsou severokorejští dělníci "dobří pracovníci", zatímco u indických a srílanských dělníků může být integrace složitější. Dosud Rusko přivádělo pracovníky hlavně z postsovětských republik ve Střední Asii, kteří zastávají důležitou roli v odvětvích, jako je stavebnictví nebo zemědělství. Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov ale uvedl, že by se Rusko nemělo upínat jen na tradiční zdroje pracovní síly, napsal deník The Economic Times. Podle deníku Kyiv Post zároveň Rusko od začátku války verbuje žoldáky z Asie a Afriky pod záminkou práce v Rusku. Těmto lidem jsou následně zabaveny doklady a jsou odvedeni na frontovou linii. Tímto způsobem se v ruské armádě ocitli například muži z Nepálu, Indie nebo Somálska. Nepál loni pozastavil vydávání pracovních povolení pro Rusko a Ukrajinu, poté co bylo nejméně deset jeho občanů zabito na frontové linii.