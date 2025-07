Od plánovaného omezení vjezdu dieselů v Itálii ustupují. Ovzduší mají stačit stromy

Omezení provozu dieselů starších deset a více let, ke kterému mělo dojít na severu Itálie už letos na podzim, se odložilo a pravidla se také zmírnila.

Na začátku června italské regiony Lombardie, Piemont, Emilia‑Romagna a Benátsko přitom oznámily, že od 1. října 2025 chtějí zavést preventivní omezení pro naftová auta splňující emisní normu Euro 5 a nižší. Tato auta, v praxi 10 a více let stará, by nemohla vjet do center měst nad 30 tisíc obyvatel. Podrobně jsme psali zde.

Zákaz měl být nejpřísnější v Benátsku, kde by platil non-stop, zatímco v ostatních regionech by měl fungovat pouze v zimních měsících a o víkendech či svátcích by se omezení rovněž na auta nevztahovalo.

Cílem těchto opatření je boj s chronickým znečištěním vzduchu v údolí řeky Pád, kde se kvůli inverzím a vytápění v zimě často překračují limity kvality ovzduší.

Pokuty za porušení měly začínat na 168 eurech (cca 4200 Kč) při prvním porušení zákazu vjezdu. Pokud by motorista nedbal omezení opakovaně, částky se měly zvyšovat a úřady měly mít možnost udělit zákaz řízení na 15 až 30 dní.

Zmírnění zákazu povoluje nový zákon o infrastruktuře

Italská vláda nicméně nedávno schválila novelu zákona, která tento původně plánovaný zákaz zmírňuje a posouvá. Ministerstvo infrastruktury a dopravy na svých stránkách informuje, že se odkládá platnost zákazu o rok, tedy z letošního října na říjen 2026, a platí pro regiony Piemont, Lombardii, Benátsko a Emilia‑Romagna.

Navíc se zvýšil limit minimální velikosti města z 30 na 100 tisíc obyvatel.

Zákon vládě navíc umožňuje, že i po říjnu příštího roku mohou regiony místo přímého zákazu zavést alternativní kompenzační opatření, která přinesou "ekvivalentní efekt ke snížení emisí". Co přesně to má v praxi znamenat, však novela nespecifikuje.

Italská verze motoristického webu motor1.com nicméně uvádí, že má jít o taková kompenzační opatření, mezi něž se řadí energetická účinnost, výsadba městské zeleně nebo udržitelná mobilita.

Zároveň ale také existuje možnost, že dotčené regiony úpravou svých plánů na zlepšení kvality ovzduší budou moci zmíněná naftová auta zakázat i před říjnem 2026. Stačí, aby takový zásah považovaly za nevyhnutelný.

Vicepremiér Matteo Salvini, současně také ministr infrastruktury a dopravy, zmírněná opatření označil za "volbu zdravého rozumu".