Externí audit v bitcoinové kauze provede firma Grant Thornton

Externí audit k prozkoumání a zjištění procesů ministerstva spravedlnosti v bitcoinové kauze provede sdružení firem Grant Thornton Czech Republic a Grant Thornton Audit. O výběru firmy dnes informovala na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), její ministerstvo následně upřesnilo, že jde o sdružení firem.

První část prověrky má poradenská firma dodat na konci července, druhou na konci srpna. Decroix kabinetu představila i doplněnou časovou osu kauzy a řekla, že ministerstvo tímto události vedoucí ke kauze transparentně vysvětlilo a další prověřování je v rukou orgánů činných v trestním řízení.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od dříve odsouzeného pachatele trestné činnosti Tomáše Jiřikovského rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Ministryně jmenovala k objasnění kauzy koordinátora a vypsala výběrové řízení na externího auditora. V původně stanovené lhůtě se žádný zájemce o provedení auditu nepřihlásil, nabídku od Grant Thornton úřad podle Decroix obdržel po prodloužení termínu. Ministerstvo audit poptávalo v otevřeném výběrovém řízení jako zakázku malého rozsahu, tedy do tří milionů korun.

K doplnění časové osy Decroix řekla, že ministerstvo v tomto ohledu nedospělo k ničemu zásadnímu a osu doplnilo především formálně - konkrétně o aukční vyhlášky a také upravilo některé formulace na základě podnětu od nejvyšší státní zástupkyně. Další schůzky a komunikace úřad nedoplnil, protože je podle ministryně nemá doložené žádnými podklady. Druhou verzi osy i s přehledem jednotlivých změn ministerstvo zveřejní.

První část auditu se má týkat právního zhodnocení procesu, druhá pak doporučení vhodného formálního i právního postupu při přijímání darů. Při právním zhodnocení se má auditor podle zveřejněného zadání zaměřit mimo jiné na to, zda ministerstvo v době přijetí miliardové kryptoměny přiměřeně vyhodnotilo její původ - zejména z hlediska trestního práva, například jako výnos z trestné činnosti. Měl by zkoumat i to, zda úřad přijal přiměřená opatření k ověření identity dárce, jeho majetkového zázemí a případných rizik ohrožujících důvěryhodnost a integritu veřejné moci.

Okolnostmi bitcoinového daru se zabývá i Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, legalizace výnosů z trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. Dárce Jiřikovský byl v roce 2017 odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.