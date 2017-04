Pozor, teď je riziko, že na silnici srazíte lesní zvěř, nejvyšší. Počet nehod meziročně narůstá

před 25 minutami

V dubnu a květnu, podobně jako na podzim, dochází na silnicích ke srážkám s lesní zvěří nejčastěji. Pojišťovny navíc evidují za první dva měsíce letošního roku patnáctiprocentní nárůst těchto nehod.

Řidiči by si měli v dubnu a v květnu dávat na silnicích extra velký pozor. Zvlášť v okolí lesů, polí a mezí. V tomto období je totiž nejvyšší riziko srážky se zvěří.

"Vše se odvíjí od lokality a toho, co se v ní pěstuje. Přirozený pohyb zvěře se navíc čím dál více omezuje, a to nejen pachovými ohradníky. Teď v jarních měsících se k tomu přidává setba kukuřice či obilí a zvěř neví, kam jít," vysvětluje dlouholetý myslivec z Trutnovska Luboš Ptáček s tím, že vlivů je daleko více. "Například v horských oblastech je teď hodně dotací na louky, zvěř tak migruje do nížin, kde už dominuje řepka či jiné plodiny," dodává Ptáček.

Podle policejních statistik se v roce 2016 srazilo se zvěří 10 917 aut. Pojišťovny evidují meziroční nárůst hlášení tohoto typu nehod. Například pojišťovna Uniqa eviduje meziroční nárůst kolizí o 15 %.

"Nejvíce škod vzniká u našich klientů na Vysočině, na Zlínsku, Uherskobrodsku a ve Středočeském kraji. Nejčastěji se nehody stávají při stmívání a mezi 23. hodinou večerní a druhou ranní. Růst počtu škod souvisí i se zvyšujícími se stavy zvěře," říká tisková mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Ačkoli na českých silnicích dochází nejčastěji ke srážce se srncem obecným, zdaleka největší škody způsobují divoká prasata, která dokážou zničit celý předek a čelní sklo. "V těchto případech evidujeme i škody v řádu několika set tisíc korun," dodává Svobodová.

Při srážce se zvířetem je nutné zavolat policii, která přes místní myslivce zajistí likvidaci zvířete. Sražený kus se nikdy nesmí odvážet, v tu chvíli se totiž jedná o trestný čin pytláctví. Veterináři navíc varují před konzumací neprověřeného masa.

autor: Eva Srpová

