Foto: Obdivovali jsme sbírku aut monackých vládců. Najdete v ní sporťáky i pásové polární vozidlo

před 9 minutami

Žádný fanoušek aut si při návštěvě monackého knížectví nesmí nechat ujít návštěvu soukromé sbírky aut tamních princů a knížat. Vozidla nejrůznějšího věku, velikosti, rychlosti, stáří i ceny začal sbírat koncem padesátých let kníže Rainier III a v roce 1993 se rozhodl svou kolekci zpřístupnit veřejnosti. Po Rainierově smrti v roce 2005 pokračoval v díle jeho syn Albert, který ale před pěti lety sbírce trochu pustil žilou, když prodal v aukci 38 ze 142 modelů. I tak ale zůstala v muzeu spousta skvostů, které stojí za vstup v ceně 6,50 eur pro dospělé a tři eura pro děti. Ať už cestu do Monaka plánujete, nebo ne, podívejte se na některé exponáty do galerie.

autor: Ondřej Běhal

