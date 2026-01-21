Čínským autům se zakazuje vjezd do vojenských areálů. Polsko se obává sběru dat

Polské úřady plánují zakázat vjezd automobilům vyráběným v Číně do vojenských areálů. Důvodem jsou obavy ze sběru a přenosu citlivých dat prostřednictvím moderních technologií a senzorů, které jsou v těchto vozech běžné.
Polské úřady z bezpečnostních důvodů plánují zakázat vjezd čínským automobilům do vojenských areálů, píše agentura AFP s odvoláním na vojenské činitele. Auta vyráběná v Číně v různých zemích vzbuzují obavy kvůli možnému získávání dat.
Mluvčí polského generálního štábu Marek Pietrzak řekl, že cílem zákazu je ochránit vojenské objekty před nebezpečími "souvisejícími s technologií, přístupem k informacím a množstvím senzorů používaných v těchto vozidlech" a před přenosem dat bez vědomí a kontroly polské strany.
Ministerstvo obrany uvedlo, že pokračují práce na zavedení omezení týkajících se možnosti vjezdu aut vyrobených v Číně do střežených vojenských areálů a objektů. Zákaz by se podle resortu mohl týkat i propojování služebních mobilních telefonů a dalších nosičů dat se systémy nainstalovanými v těchto autech.
Podle serveru Notes from Poland Čína vyzvala Polsko, aby "nezneužívalo koncept národní bezpečnosti".
V Polsku v současnosti o zákazu vjezdu do vojenského areálu může rozhodnout velitel příslušné jednotky. Server cyberdefence24.pl před několika dny popsal případ vojáka, který si koncem loňského roku koupil auto od čínského výrobce. Velitel mu ale nedal povolení ke vjezdu do areálu.
Paulina Uznańská z Centra pro východní studia připomněla, že podle čínských zákonů mohou být firmy nuceny předávat úřadům data, včetně těch shromážděných v zahraničí.
Povolení k vjezdu odepřel velitel 1. varšavské tankové brigády také řidiči elektromobilu Tesla. Uznańská vysvětlila, že tato americká automobilka některé vozy vyrábí v Číně, kde má také datové centrum.
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.