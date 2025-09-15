Auto

Přehled, kolik proděláte koupí čínského auta. Rozdíly ve ztrátě hodnoty jsou extrémy
Martin Přibyl Martin Přibyl
před 59 minutami
Před pár lety se jim řidiči, včetně Jeremyho Clarksona, smáli, dnes berou prodejní statistiky v některých případech útokem. Řeč je o čínských automobilkách. Třeba takové MG to za první osm měsíců letošního roku dotáhlo na 12. místo v prodejích a poráží tak Audi, Citroën nebo Opel. Výhodná cena ale má své úskalí: nízké zůstatkové hodnoty. Zmapovali jsme čtyři automobilové kategorie.

Z dat poklesu hodnoty u ročních zánovních ojetin, která pokrývají prakticky celý evropský trh a která exkluzivně pro Aktuálně.cz zpracovala původem česká společnost Carvago, vychází zajímavé údaje.

Carvago na svém webu nabízí více než milion aut z celé Evropy, a tak má o poklesu hodnoty mladých ojetin přehled. Stejné závěry nicméně potvrzují i data německého portálu AutoScout24, která přinesl německý magazín Auto motor und sport.

Carvago pro Aktuálně.cz zpracovalo srovnání cen nových aut nabízených ve druhém čtvrtletí 2024 a ročních ojetin, které se inzerovaly ve 14 evropských zemích ve stejném období letošního roku. V případě jednotlivých modelů se vždy jednalo o stovky kusů. Pro srovnání jsme vybrali vždy několik čínských modelů značek jako MG, Dongfeng, BYD nebo DR a nechali je srovnat s vybranými konkurenty evropských, japonských nebo korejských výrobců.

Pro celou řadu zákazníků zůstatkové hodnoty po prvním roce nemusí být zase tak významné, obzvlášť pokud jako většina soukromníků kalkulují s tím, že si auto nechají delší dobu, klidně až doslouží. Sekundární trh ale ovlivňuje ceny operativních leasingů a významně ukazuje na důvěru, kterou veřejnost k dané značce má - jak očekává, že se bude kazit a jak snadno ji pak opraví.

"Pokud porovnáváme ceny vozů reálně nabízených dealery včetně skladových a předváděcích, vidíme, že ztráta hodnoty po prvním roce není až tak drastická, jak se jeví ze statistik založených na nafouknutých oficiálních ceníkových cenách. Rozdíly mezi značkami i mezi jednotlivými modely v rámci jedné značky mohou být přesto značné, jak ukazují naše data," říká mluvčí Carvago Jiří Červenka.

Zůstatkové hodnoty po prvním roce ovlivňují i další faktory. Typicky změny cen v ceníku nových aut - pokud Tesla zlevní nová auta v konfigurátoru, projeví se to rázem i na ceně ojetin, které prodejci musí také zlevnit, a americké elektromobily tak výrazněji ztratí na hodnotě. Stejně tak do porovnání vstupuje i nedostatkovost nových aut - dlouhé dodací lhůty lákají kupce, kteří by jinak sáhli po zbrusu novém kusu, do bazaru pro zánovní ojetinu. To bylo ostatně vidět za pandemie koronaviru.

Kromě toho se ale již po prvním roce projevuje i základní parametr, který ovlivňuje zůstatkovou hodnotu. Tedy obliba na trhu s ojetinami. Ta je dána pověstí daného modelu, typicky jestli je spolehlivý, jestli se snadno opraví, a pak také praktičností vozu.

Právě nejistota spojená s těmito parametry nehraje do karet čínským výrobcům a hned v úvodu zmíněné a nejpopulárnější MG je typickým příkladem. Průměrně ztratí za první rok přes 21 procent své hodnoty.

Ceny ročních vozů neprémiových evropských automobilek, jako je Ford, Renault nebo Peugeot, přitom oproti novým průměrně klesnou zhruba o patnáct procent. U Škody to není ani třináct procent a třeba takové Suzuki, podobně jako MG oblíbené mezi soukromými zákazníky, klesne jen o necelá tři procenta.

"Různé značky jsou na různých trzích různě populární, a tomu odpovídá i vývoj jejich zůstatkové hodnoty. Je však zjevné, že minimálně některé vozy čínských výrobců ztrácejí na ceně mnohem rychleji než běžné modely zavedených značek napříč celou Evropou," říká Červenka.

Zdůrazňuje, že změny hodnoty po značkách nemusí být vždy zcela reprezentativním údajem. Ztráta hodnoty se může zásadně lišit po modelech, a i tam v žebříčku srovnatelných vozů dominují Číňané. Bestseller značky MG, malé SUV ZS, ztratí za rok 32,6 procenta své hodnoty, srovnatelný Renault Captur dvacet, Škoda Kamiq necelých 7,9 a Suzuki S-Cross pouhého půl procenta. Pro větší přehled přikládáme galerii s jednotlivými modely a procentuální údaj ztráty hodnoty.

Paradoxně větší sourozenec HS je na tom s poklesem hodnoty za poslední rok velice dobře, ztratil jen 5,3 procenta. Konkuruje dokonce v tomto směru nejlepším "nečínským" autům, horší je dokonce i Dacia Duster, která si se ztrátou hodnoty 5,4 procenta drží tradičně cenu velice dobře.

Důvodem ale může být i to, že výrobce před rokem vyprodával HS před modernizací za výhodné ceny, navíc před platností nových bezpečnostních předpisů GSR2. Auta bez nich šlo v létě již jen obtížně registrovat.

Otevřenou otázkou je, jak na tom s poklesem ceny budou modely značek spadajících pod koncern Chery. Vozů Jaecoo a Omoda se prodalo již několik set kusů. "Vizuálně atraktivní novinky značek jako Omoda nebo Jaecoo zatím nejsou na trhu zastoupeny v dostatečné míře a dostatečně dlouhou dobu na to, aby bylo možné spolehlivě analyzovat jejich cenový vývoj. Předpokládáme však, že i ony se zařadí k vozům s rychlejším propadem hodnoty," odhaduje Červenka.

Relativní ztrátě hodnoty by ale mohlo pomoci to, že dovozce začal auta prodávat za velice výhodné zaváděcí ceny. Mezitím už ovšem zdražil, a tak prodejci ojetin nebudou nuceni tlačit příští rok ceny tak dolů. Pro ustálení vývoje tak bude potřeba ještě počkat.

Trh s ojetinami ostatně sám dost možná čeká na to, jakou si čínská auta vybudují pověst. Zatím jsou na trhu krátce, aby šlo hodnotit jejich spolehlivost, dostupnost servisu a další. Aktuálně ale platí, že nízká pořizovací cena se projeví i výraznějším poklesem hodnoty a v celkovém součtu tak může být výhodnější koupit si auto zavedené značky.

Nemusí se přitom jednat o žádné předražené auto, což je vidět na dostupné Dacii, která si i mezi ojetinami vydobyla slušnou pověst a drží si cenu velice dobře.

Projděte si galerii, kde srovnáváme jednotlivá vybraná auta.

Prohlédnout si 30 fotografií
 
