Pomáháme a nakupujeme. Policie chce koupit 620 nových SUV, máme jedenáct kandidátů

před 59 minutami

Policie zoufale potřebuje obnovit svůj vozový park. Jeho zastarávání v minulosti způsobily i stížnosti automobilky Hyundai na to, že bylo výběrové řízení vypsáno na míru domácí Škodovce. V nové soutěži, v níž jde o dodávku 620 nových vozů za 330 milionů korun, jsou podmínky volnější, vybrali jsme jedenáct aut do 800 tisíc korun, která splňují požadavky Policie ČR. Škoda i Hyundai patří nadále k favoritům, se svými auty by ale klidně mohli uspět i další: Kia, Seat nebo třeba Mitsubishi. Podívejte se do přehledu.

V přehledu naleznete vozidla vybraná podle základních parametrů, uváděné ceny nemusí zohledňovat veškerou výbavu vyžadovanou policií. Nehodnotili jsme také to, jestli navržené vozy splňují nároky na vnitřní prostor. Nejedná se tedy o vozy, které se tendru účastní, ale ty, které by se ho zúčastnit mohly. Dá se předpokládat, že řada menších automobilek nebude schopna velkým hráčům (Škoda, Hyundai) konkurovat nabízenými slevami.