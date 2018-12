Souboj automobilek pokračuje. Vozový park policie stárne a nová auta jen tak nebudou

Policisté se nových aut jen tak nedočkají. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden zrušil tendr na dodávku stovek nových vozidel za čtvrt miliardy korun, který vyhrála mladoboleslavská Škoda Auto. Údaje Policejního prezidia přitom říkají, že jen přibližně jedna čtvrtina vozového parku splňuje požadavky na provoz aut ve službě v ulicích.

Zchátralý vozový park policie dál stárne, takže v nové soutěži, kterou nyní ministerstvo vnitra připravuje, bude nutné pořídit víc vozidel, než byl původní záměr. Policie si tak musí poradit s technikou, jakou má. Avšak to je s každým odloženým nákupem složitější.

Aby byl stav dokonalý, potřebovali by policisté naráz celkem 2100 nových dopravních prostředků za zhruba 1,5 miliardy korun - tedy obměnu více než šestiny celého vozového parku, kam patří auta, autobusy nebo třeba motocykly.

V případě aut, která používají policisté v terénu, je situace obzvláště vážná. Jen zhruba čtvrtina vozidel označených jako policejní nepotřebuje vyměnit. "V kategorii osobních automobilů v barevném provedení Policie ČR nevyžaduje obměnu pouhých 27 procent, tedy 767 kusů," uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán s tím, že situace je nejhorší v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.

Ani v případě vozů bez služebního označení není situace lepší. Interní pravidla pro životnost nepřekročilo 34 procent dopravních prostředků. Podle Bocána by si tedy mohli nechat 1622 aut. Přes tři tisíce dalších by potřebovali vyměnit. "Hranice životnosti těchto nejvíce využívaných dopravních prostředků je nařízením ministra vnitra stanovena na sedm let stáří a nájezd 220 tisíc kilometrů," řekl mluvčí policejního prezidia.

"Je zřejmé, že popisovaný stav má řadu příčin, nicméně v minulých letech se bohužel opakovaně nepodařilo z různých důvodů realizovat veřejné zakázky na nákup vozidel, což situaci neulehčilo," dodal.

O tom, v jakém stavu jsou auta na konci své policejní služby, svědčí nabídky policie na odkup vysloužilých vozů. Policejní ředitelství Moravskoslezského kraje například v těchto dnech nabízí desítky vozů, jen v posledním vyhlášeném čtvrtém kole je to 14 aut.

Pět z nich je poškozených po dopravní nehodě, ale ani ta ostatní neslibují hezké motoristické zážitky. Úniky provozních kapalin, snížený výkon motoru nebo silná koroze karoserie jen výčet jen těch nejčastěji uváděných závad, které činí auta obtížně použitelnými k účelům, pro něž byla původně vyrobena. Případný nový majitel musí počítat s další investicí do jejich opravy.

V podobném stavu jsou i vozy, které nabízí Plzeňský kraj. V případě tohoto kraje policie dokonce rovnou upozorňuje, že auta nejsou pojízdná. Policie k nabídce 28 vysloužilých vozidel přidala větu, že pro všechna vozidla platí úniky provozních kapalin, nefunkční akumulátory, opotřebované interiéry, neúplná povinná výbava a fakt, že vozidla v současnosti nesplňují podmínky zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Sedm aut má najeto přes dvě stě tisíc kilometrů a dalších pět se k tomu blíží. A tomu odpovídá i jejich stav. Některá trpí korozí, netěsní motory, jiná potřebují seřídit řízení nebo opravit brzdy a řazení.

Antimonopolní úřad poukázal na diskriminaci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběrové řízení na nákup první dodávky aut za 250 milionů korun pro policisty a hasiče. Podle serveru E15 byly důvodem diskriminační podmínky tendru, které zvýhodnily mladoboleslavskou Škodu Auto. Ta soutěž vyhrála.

ÚOHS vadila hlavně kombinace požadavků na obsah zavazadlového prostoru, tvar karoserie hatchback nebo liftback a výkon alespoň 130 kW. Taková auta by sice dodaly i jiné automobilky jako BMW či Audi, ale jen Škoda podle serveru dokázala nabídnout cenu přijatelnou pro ministerstvo vnitra.

"Antimonopolní úřad oslovil několik výrobců a zjistil, že zadávací řízení bylo napsané tak, že se do něj v jednom kritérii nevešla ani škodovka," uvedl náměstek ministerstva vnitra pro ekonomiku Vilibald Knob. V době, kdy se zakázka připravovala, na ministerstvu nebyl.

Podle vnitra si požadavky na auta navrhla policie. "Dle názoru centrálního zadavatele se jednalo o omezení naprosto legitimní, kdy zadávací podmínky naplňovaly v souladu s požadavky policie účelnost jako jednu ze zásad pro pořizování majetku státu," hájil postup vnitra mluvčí tohoto ministerstva Ondřej Krátoška. Zdůraznil, že se resort proti rozhodnutí ÚOHS nebude bránit a vypíše nové zadávací řízení, v němž se "pokusí najít pro obě strany přijatelný kompromis mezi požadavky Policie ČR a ÚOHS".

Ve zrušeném výběrovém řízení vypsaném v červenci 2017 chtělo vnitro pro policii objednat 500 aut za 250 milionů korun. Kvůli stavu aut to ale bude víc. "Za rok a půl mají auta najeto podstatě víc kilometrů a tak chceme pořídit víc nových vozů. Chtěli bychom, aby to bylo za částku o asi 50 milionů vyšší," upozornil náměstek ministerstva vnitra pro ekonomiku Vilibald Knob s tím, že o tomto plánu bude ještě na vnitru vyjednávat. Soutěž by chtěl mít vypsanou už do půlky ledna.

Nová připravovaná soutěž - slibuje Knob - by neměla nikoho diskriminovat. Proto podmínky kladené na auta upraví tak, aby jim dokázalo vyhovět několik výrobců. "Bude to napsané tak, aby se mohlo přihlásit minimálně pět, šest i osm výrobců a aby soutěž byla opravdu otevřená, transparentní a nediskriminační," zdůraznil Knob s tím, že zatím nemůže říct, jaké konkrétní podmínky se změní. "Prostě se nesmí stát, aby tam byla podmínka, kterou splňuje jen jeden výrobce," dodal.

Úspěšnou stížností automobilky Hyundai pokračuje válka dvou největších českých výrobců osobních aut o velkou zakázku pro policii. Vloni v březnu korejský výrobce vyhrál soutěž na dodávku na 616 vozidel. Automobilka Škoda sice tehdy také protestovala u antimonopolního úřadu pro podezřele nízkou cenu nabízených vozů, ale bez úspěchu.

To ale pro Hyundai neznamenalo vítězství. "Nakonec bylo objednáno 95 vozů, tedy pouze 15 procent z původně vysoutěženého počtu, a to s odůvodněním, že policie nemá na další nákup vozidel finanční prostředky," uvedl mluvčí Hyundai Jan Pohorský. Vzápětí ministerstvo vnitra vypsalo novou soutěž, kterou antimonopolní úřad označil za "šitou na míru" pro mladoboleslavskou továrnu a tendr zrušil.